Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: Dybala e Pulgar titolari

Nella Fiorentina dentro Caceres e Amrabat, sulla fascia Venuti. Juventus con Rabiot e Ramsey, in porta c'è Szczesny.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo

Il pareggio non è contemplato, per nessuna delle due. La Fiorentina deve vincere per allontanarsi dal terzultimo posto, la Juventus macinare punti per qualificarsi alla Champions League. Quasi un testacoda a Firenze, in ci chi si ferma è perduto.

Senza Borja Valero e Bonaventura, Iachini propone Amrabat, Pulgar e Castrovilli come interni, mentre Venuti e Igor partono titolari sulle fasce di centrocampo. Davanti Ribery e Vlahovic, con Dragowski in porta, dieso da Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Pirlo propone Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo, Alex Sandro e Cuadrado larghi nel 3-5-2. In mezzo ci sono Bentancur e Rabiot insieme a Ramsey, Szczesny nuovamente dal 1' tra i pali. Difesa a tre composta da Chiellini, Bonucci e De Ligt.