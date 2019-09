Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: Ribery e Matuidi titolari

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: De Ligt affianca Bonucci in difesa, Matuidi la spunta su Rabiot. Montella col 3-5-2, Ribery dal 1'.

Le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri.

- . Anticipo di lusso al 'Franchi', dove per la terza giornata i bianconeri fanno visita ai viola in una sfida carico di fascino e rivalità.

Sarri sceglie Matuidi e non Rabiot nonostante le fatiche in Nazionale, in difesa fiducia a De Ligt. Danilo terzino destro, Douglas Costa nel tridente con Higuain e Cristiano Ronaldo.

Montella cambia modulo affidandosi al 3-5-2, proponendo Ribery e Chiesa in attacco. Sugli esterni Lirola e Dalbert, in difesa debutta l'ex bianconero Caceres.