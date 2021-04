Fiorentina-Juventus, bocciatura per Dybala: fuori all'intervallo

Sotto di un goal, Pirlo ha deciso di sostituire Dybala per Morata all'intervallo: immediato goal dello spagnolo dopo l'ingresso in campo.

Non ha certo vissuto una stagione esaltante Paulo Dybala, fermato a lungo da un infortunio al legamento collaterale. Appena sedici presenze in campionato e soli tre goal per l'argentino, nuovmaente tornato a disposizione di Pirlo nel mese di aprile.

Decisivo contro il Napoli nella prima gara dopo il ritorno, da subentrato, Dybala non è stato altrettanto al top nei match giocati da titolare con la Juventus. Contro Atalanta e Parma poche giocate d'elite, così come nel match contro la Fiorentina in cui è stato sostituito all'intervallo.

Dybala, infatti, ha giocato solamente la prima parte di gara del Franchi, che ha visto la Juventus andare in svantaggio in seguito al cucchiaio segnato su calcio di rigore da parte di Vlahovic. Dentro Morata dopo i primi 45' e immediato goal per lo spagnolo, che ha rimesso la gara in parità.

L'ultimo goal in una gara da titolare risale oramai a inizio gennaio: dal match vinto contro l'Udinese, Dybala non è più stato in grado di giocare come suo solito partendo dai primi minuti, spesso sostituito scuro in volto, prima e dopo l'infortunio per cui ha dovuto recuperare due lunghi mesi e mezzo.

La gara contro la Fiorentina ha visto Dybala in difficoltà come il resto della squadra bianconera, anche se proprio dall'argentino aveva creato l'occasione migliore del primo tempo, servendo a Ramsey un pallone non sfruttato dal centrocampista gallese.