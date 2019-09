Fiorentina-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina ospita la Juventus nell'anticipo della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Si rinnova la storica rivalità fra e con la sfida fra i viola di Vincenzo Montella e i bianconeri di Maurizio Sarri che apre la 3ª giornata del campionato di . Le due squadre arrivano al confronto del Franchi con un cammino diametralmente opposto.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I viola infatti, superato il Monza nel 3° turno di Coppa , hanno rimediato 2 sconfitte contro e e si trovano in fondo alla classifica assieme a , , e , i Campioni d'Italia invece sono ripartiti con 2 vittorie di fila su e Napoli e comandano la graduatoria a punteggio pieno con e .

Nell'anticipo la Juventus ritroverà in panchina il proprio tecnico Maurizio Sarri, che superati i problemi di salute legati alla polmonite, dopo aver ripreso a dirigere in settimana gli allenamenti del gruppo, potrà nuovamente guidare i suoi anche in partita.

Per l'ambiziosa formazione del patron Rocco Commisso la Vecchia Signora non sarà un ostacolo semplice da superare: la Juventus è statisticamente la squadra contro cui la Fiorentina ha perso più volte in Serie A (77 volte su 160 sfide complessive). In casa dei toscani dominano tuttavia i pareggi: ben 30 contro le 27 vittorie viola e i 23 exploit bianconeri.

In classifica marcatori il nuovo acquisto viola Pulgar è già a quota 2 reti realizzate, mentre fra i bianconeri in 4 hanno segnato una rete: Cristiano Ronaldo, annunciato in grandi condizioni di forma dopo il poker rifilato in Nazionale alla Lituania, Chiellini, Danilo e Higuain. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus Data: 14 settembre 2019

14 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO FIORENTINA-JUVENTUS

L'anticipo Fiorentina-Juventus si disputerà il pomeriggio di sabato 14 settembre 2019 nella cornice dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d'inizio previsto per le ore 15.00. Dirigerà il match il signor Massimiliano Irrati di Pistoia. Fra le due formazioni sarà il 161° confronto in Serie A.

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, con il supporto del commento tecnico di Luca Marchegiani.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e le interviste dei protagonisti nell'ampio post partita.

Gli abbonati Sky potranno anche seguire la sfida Fiorentina-Juventus in diretta su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà a tutti i suoi lettori la possibilità di seguire la partita Fiorentina-Juventus in diretta testuale. Collegandovi sul sito troverete fin dal prepartita le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti minuto per minuto sul match del Franchi. Dopo il fischio finale potrete leggere inoltre la cronaca del match con le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate dai protagonisti sul terreno di gioco e dai due allenatori.

Montella lancerà dal 1' nel tridente offensivo il grande aquisto Ribery assieme a Chiesa e al giovane Vlahovic, favorito su Boateng. A centrocampo è probabile la conferma di Castrovilli, considerate le condizioni non ottimali della sua principale alternativa, ovvero Benassi. Con lui saranno confermati Pulgar e Badelj in regia. In difesa, davanti all'estremo difensore Dragowski, Lirola e Caceres saranno padroni rispettivamente della corsia di destra e di quella mancina, mentre in mezzo Milenkovic affiancherà capitan German Pezzella.

Formazione abbastanza definita anche per Sarri, che a livello tattico punterà ancora sul 4-3-3. In difesa, considerata l'indisponibilità di De Sciglio, a destra si vedrà dal 1' il brasiliano Danilo, con il suo connazionale Alex Sandro sulla corsia mancina e al centro nuovamente De Ligt assieme a Bonucci. I maggiori dubbi sussistono a metà campo per il ruolo di mezzala sinistra, con Rabiot e Matuidi che si contendono una maglia: al momento la spunta il secondo. Sarà convocato anche il gallese Ramsey, ma quest'ultimo partirà dalla panchina. In attacco, infine, Douglas Costa è favorito su Bernardeschi per completare il tridente con il 'Pipita' Gonzalo Higuain e il portoghese Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.