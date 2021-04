Fiorentina-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

33esima giornata di Serie B, la Fiorentina ospita la Juventus: tutto su formazioni e come vedere la partita in tv e streaming.

FIORENTINA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus Data: 25 aprile 2021

25 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: S ky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (251 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Fiorentina e Juventus a confronto per la 33esima giornata di Serie A. Ultime gare del massimo campionato italiano e verdetti sempre più vicini: per viola e bianconeri c'è da conquistare rispettivamente la salvezza e un posto nella prossima Champions League.

La Fiorentina ha conquistato l'ultima gara di campionato, ma il Cagliari è tornato a macinare punti mettendo in difficoltà diverse squadre. Anche la Juventus è reduce da un successo, utile per avvicinare il Milan in classifica e dare battaglia ad Atalanta e Napoli.

Nella gara d'andata secco 3-0 della Fiorentina a casa Juventus: decisive per i tre punti della squadra toscana i goal di Vlahovic e Caceres, con l'autorete di Alex Sandro nel mezzo. Cuadrado era stato espulso dopo appena diciotto minuti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-JUVENTUS

La gara del 33esimo turno tra Fiorentina e Juventus si giocherà allo Stadio Franchi di Firenze domenica 25 aprile 2021. Ancora una volta non ci saranno i tifosi: appuntamento alle ore 15.

Fiorentina-Juventus verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, che detiene i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A. Basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta streaming di Fiorentina-Juevntus attraverso il servizio di Sky Go , utilizzabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'app per i sistemi iOS e Android. Si potrà godere di tale servizio anche su PC o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale.

Un'alternativa è costituita da NOW, ossia il servizio streaming on demand di Sky . Servirà acquistare il pacchetto "Sport" prima di selezionare l'evento.

Le emozioni e i momenti più importanti di Fiorentina-Juventus verranno raccontati anche attraverso la diretta testuale di Goal. Collegandosi con il portale saranno disponibili tutti gli aggiornamenti minuto per minuto a partire dalla comunicazione delle formazioni ufficiali sino al fischio finale del match.

Iachini deve fare i conti con lo squalificato Bonaventura e l'infortunato Borja Valero, in mezzo ci saranno Amrabat e Pulgar insieme a Castrovilli. Sulle fasce dentro Caceres e Biraghi, con Vlahovic e Ribery in avanti. Davanti a Dragowski spazio per Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

Nella Juventus ballottaggio Dybala-Morata con Ronaldo, mentre Rabiot e Bentancur giocheranno in mezzo. McKennie ancora favorito su Kulusevski con la conferma di Cuadrado alto. Tra i pali rientra Szszesny, difeso da Danilo, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.