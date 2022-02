Fiorentina-Juventus dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus Data: 02-03-2022

02-03-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Play, Sportmediaset.it

Fiorentina e Juventus si incrociano nella semifinale d'andata di Coppa Italia.

I viola, reduci dal ko all'ultimo respiro contro il Sassuolo, ritrovano il fortino di casa per dare la caccia alla finalissima di Coppa Italia, traguardo che i toscani non raggiungono dalla stagione 2013-2014, anno in cui la formazione allenata da Montella si arrese al Napoli di Rafa Benitez. La squadra di Italiano debutta in casa nella manifestazione, dopo aver superato i precedenti due turni con altrettante imprese esterne: 5-2 al 'Maradona' contro il Napoli (ai supplementari) e 3-2 al 'Gewiss Stadium' in casa dell'Atalanta.

A Firenze sbarca la Juventus del grande ex Dusan Vlahovic, trasferitosi alla Vecchia Signora nell'ultima sessione invernale di mercato proprio dalla Fiorentina. I bianconeri, detentori del trofeo, arrivano al penultimo atto dopo aver liquidato a domicilio la Sampdoria 4-1 e il Sassuolo, con qualche patema in più, 2-1.

L'ultimo confronto in Coppa Italia tra le due squadre risale alla doppia semifinale della stagione 2014-2015: all'andata impresa viola a Torino con la doppietta di Salah a rendere vano il guizzo di Llorente. Al ritorno, però, fu show bianconero: perentorio 0-3 targato Matri, Pereyra e Bonucci. Un tris che spinse i bianconeri verso la finale poi vinta contro la Lazio.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-JUVENTUS

Fiorentina-Juventus verrà disputata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze mercoledì 2 marzo 2022. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN TV

Da quest'anno Mediaset trasmetterà in diretta e in esclusiva i match di Coppa Italia. Fiorentina-Juventus, infatti, sarà visibile in chiaro su Canale 5.

FIORENTINA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Mediaset consentirà di assistere alla sfida del 'Franchi' anche in diretta streaming. Due le alternative: collegarsi al sito Sportmediaset.it oppure attraverso il servizio Mediaset Play, accessibile tramite portale con pc o notebook, oppure fruibile da smartphone o tablet dopo aver scaricato l'app dedicata.

GOAL racconterà in diretta la semifinale d'andata tra viola e bianconeri attraverso la consueta diretta testuale del match. Sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accadrà al 'Franchi' di Firenze.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Fiorentina-Juventus verrà commentata da Riccardo Trevisani, in telecronaca, e da Massimo Paganin, al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Italiano dovrebbe affidarsi a Piatek con Nico Gonzalez e Saponara nel tridente: Arthur Cabral partirà invece dalla panchina. A centrocampo ancora spazio per Torreira, impiegato insieme a Bonaventura e Castrovilli. Squalificato Martinez Quarta, in difesa rientra Milenkovic in coppia con Igor. Terracciano dovrebbe tornare tra i pali al posto di Dragowski.

Allegri costretto a fare di necessità virtù: in avanti sarà ancora tridente con Cuadrado, Morata e Vlahovic, alla prima da ex. Scelte obbligate a centrocampo con Arthur, Locatelli e Rabiot. Capitolo difesa: Danilo e De Sciglio terzini, de Ligt e Bonucci centrali. In porta tocca a Perin.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Arthur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri.