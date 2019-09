Rabiot scalda i motori: maglia prenotata per Fiorentina-Juventus

Con 13 giocatori in giro con le Nazionali, per Fiorentina-Juventus Sarri potrebbe lanciare Adrien Rabiot dal 1'. In 'caldo' anche Danilo.

La , come tutte le grandi squadre d'Europa, resta decimata durante la sosta per le nazionali. In questo momento dalla Continassa mancano 13 giocatori. Molti dei quali, ovviamente, sono titolarissimi nello scacchiere di Maurizio Sarri (che tra l'altro sabato dovrebbe rientrare in panchina).

E' l'occasione, però, per quelli che rimangono alla base, di mettersi in mostra con l'allenatore e farsi trovare pronti e con più energie al rientro dalla pausa. Proprio questo è l'obiettivo di Danilo e Adrien Rabiot , che al momento partono un gradino sotto ai titolari nelle idee di Sarri.

Danilo ha giocato e segnato contro il , subentrando però solo per l'infortunio di De Sciglio, che invece ha iniziato da titolare entrambe le partite di .

Rabiot ha giocato uno spezzone contro il ed invece è rimasto in panchina per tutto il tempo contro il Napoli. Nel suo ruolo al momento è Blaise Matuidi il titolare.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i due vogliono avere una maglia da titolare contro la ; Danilo sarà accontentato quasi sicuramente, anche per permettere a De Sciglio di recuperare a pieno

Rabiot potrebbe far rifiatare Matuidi, anche se quest'ultimo rientrerà alla Continassa mercoledì e ha disputato entrambe le partite in casa, in , senza quindi compiere lunghi spostamente aerei. Ma l'ex chiede spazio.