Fiorentina-Juventus, Allegri a sorpresa: "Emre Can potrebbe venire in panchina"

Redazione Goal Italia

11:09 30/11/18

Getty

Allegri alla vigilia di Fiorentina-Juventus: "Emre Can potrebbe venire in panchina, Alex Sandro quasi out. Obiettivo essere primi il 29 dicembre".