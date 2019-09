Fiorentina-Juventus 0-0: cuore Viola, Madama esce coi cerotti

Un'ottima Fiorentina ferma la Juventus sul pareggio: bianconeri alle prese con gli infortuni di Douglas Costa e Pjanic.

Una bella, anzi, a tratti bellissima. Una imballata, anzi, a tratti imballatissima. Questo, sostanzialmente, il riassunto del caldo – in tutti i sensi – pomeriggio toscano. La buona notizia, per i viola, è che volere è potere. Dunque, Montella ha dalla sua tutte le armi necessarie per sviluppare un ambizioso progetto tattico. I campioni d’ , dal canto loro, si leccano le ferite: due infortuni che, in vista della Champions, potrebbero pesare enormemente.

Pronti via e per la Juventus emerge un problema: Douglas Costa, a causa di una noia al flessore, è costretto a lasciare la partita. Insomma, non il modo migliore per festeggiare il 29esimo compleanno.

Gara intensa e, come da tradizione, pregna di contrasti accesi. Szczesny, tra una sua leggerezza e una di De Ligt, rischia di raccogliere la sfera dal sacco. Ci prova Ribery, risponde Matuidi. Ma la palla più invitante capita sulla testa di Dalbert, imbeccato da un traversone geniale dell’ex . Altro giro, altra tegola muscolare per la Signora: out Pjanic, dentro Bentancur.

Nella ripresa, tanto per cambiare, la continua a perdere i pezzi: fuori Danilo e spazio a Cuadrado. I viola, dunque, annusano concretamente il colpaccio. Piede premuto sull’acceleratore, con Ribery e Chiesa a spaventare – e non poco – la Signora. L’ultimo sussulto è targato Boateng, che però non riesce a impattare nel modo giusto. L’incontro termina a reti inviolate.

IL TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS 0-0

FIORENTINA (3-5-2) Dragowski 6; Milenkovic 7, Pezzella 7 (82’ Ceccherini s.v.) , Caceres 7; Lirola 6.5, Pulgar 6.5, Badelj 6.5, Castrovilli 7, Dalbert 6.5; Chiesa 6.5, Ribery 7 (69’ Boateng 6). Allenatore: Montella.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 5; Danilo 6 (60’ Cuadrado 6), Bonucci 6, De Ligt 5.5, Alex Sandro 6; Khedira 5.5, Pjanic 6 (44’ Bentancur), Matuidi 6; Douglas Costa s.v. (8’ Bernardeschi 5), Ronaldo 5.5, Higuain 5.5. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Caceres, Chiesa, Castrovilli, Pjanic, De Ligt, Bentancur

Espulsi: nessuno