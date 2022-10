Fiorentina-Istanbul Basaksehir: difesa viola horror per il vantaggio turco

Pasticcio di Gollini, dei centrali viola e di Mandragora: ospiti in vantaggio al Franchi prima del pareggio di Jovic.

Comincia malissimo al Franchi la quinta gara nei gironi di Conference League per la Fiorentina di Italiano. Contro la capolista Istanbul Basaksehir, infatti, i viola sono andati sotto al quarto d'ora per la rete di Aleksic: disastro della difesa di Italiano per l'1-0 ospite.

Il lancio dalla difesa di Sengezer ha trovato la difesa della Fiorentina completamente impreparata: Mandragora ha perso Aleksic, mentre i centrali della Viola non sono riusciti a recuperare sull'attaccante della squadra turca, che ha ricevuto palla, battendo a rete da fuori area.

Gollini si è portato al limite per cercare di dare una mano ai compagni, contribuendo però pesantemente al pasticcio della Fiorentina: uscita e tempismo da rivedere per il portiere della squadra toscana, che già nella gara d'andata a Istanbul era risultato il peggiore in campo dei suoi.

La Fiorentina è comunque riuscita a trovare il pareggio con Jovic già nel primo tempo: un goal che ha mitigato il brutto errore della difesa. Al Franchi il club di Commisso si gioca l'accesso alla fase succesiva della Conference League: possibile sia il primo, che il secondo posto.