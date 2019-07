Fiorentina irremovibile su Chiesa: può finire fuori rosa, ma non alla Juventus

La Fiorentina alza il muro tra Federico Chiesa e la Juventus: i viola potrebbero mettere il giocatore fuori rosa pur di non darlo ai bianconeri.

La a New York, nella città del presidente Rocco Commisso, si trova ad affrontare un caso sempre più spinoso: quello di Federico Chiesa. La lo vorrebbe, ma i Viola sembrano fare muro.

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', la posizione della Fiorentina sarebbe chiara e decisa. La società non vuole vendere il giocatore a nessun prezzo e, in ogni caso, non alla Juventus.

Dopo le parole dure di Commisso di ieri, Chiesa ha incontrato Joe Barone, braccio destro del proprietario, sul pullman della squadra. Mentre tutti gli altri giocatori erano sul battello per la presentazione delle nuove maglie, Barone avrebbe ribadito al classe 1997 la sua incedibilità dopo averla già evidenziata al diretto interessato anche domenica.

Nella discussione sarebbe anche emersa la possibilità di mettere Chiesa fuori rosa se non si dovesse allineare alla posizione più che mai ferma della società.

L'ala della Fiorentina e della nazionale italiana ha poi raggiunto gli altri compagni di squadra per le fotografie di rito e per posare con la nuova maglia Viola. Quella che la società vorrebbe indossasse anche nella prossima stagione. La Juventus osserva.