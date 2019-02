Fiorentina-Inter senza Icardi: è la terza mancata convocazione

Ancora fuori dai convocati Mauro Icardi, che salterà anche Fiorentina-Inter: per l'argentino è la terza volta dopo Sampdoria e Rapid Vienna.

Inter ancora senza Mauro Icardi . L'attaccante argentino è nuovamente rimasto fuori dai convocati per il match di domenica sera che opporrà la squadra di Spalletti alla Fiorentina .

Tra problemi al ginocchio e caos legato al rinnovo con protagoniste la società e la moglie-procuratrice Wanda Nara, Maurito salterà la quarta partita consecutiva dopo le due col Rapid Vienna di Europa League e quella con la Sampdoria.

Per Icardi si tratta della terza mancata convocazione consecutiva, mentre nella prima occasione fu inserito in elenco da Spalletti ma si rifiutò di partire per l'Austria in seguito alla decisione dell'Inter di togliergli la fascia da capitano in favore di Handanovic. Di seguito la lista completa dei convocati nerazzurri per il posticipo del 'Franchi'.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: De Vrij, Miranda, Skriniar, Ranocchia, Dalbert, D'Ambrosio, Cedric, Asamoah.

Centrocampisti. Borja Valero, Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Candreva, Brozovic.

Attaccanti: Lautaro Martinez, Politano, Candreva.