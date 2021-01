Fiorentina-Inter, Sensi si ferma nel riscaldamento: gioca Vidal

Stefano Sensi non ha pace: si è fermato durante il riscaldamento di Fiorentina-Inter, al suo posto giocherà Vidal.

Doveva giocare dal primo minuto, ma Stefano Sensi dà nuovamente forfait per un problema fisico non ancora precisato o definito. Il centrocampista dell' si è fermato nel riscaldamento e non giocherà contro la .

Al suo posto ci sarà Arturo Vidal; Antonio Conte voleva testare Sensi dal primo minuto ma non gli è stato possibile per questo nuovo problema.

Un infortunio nel riscaldamento anche per la Fiorentina: Borja Valero ha sentito il riacutizzarsi di un problema accusato già stamattina, al suo posto giocherà Bonaventura.

Due infortuni che modificano leggermente le formazioni iniziali di Fiorentina-Inter, mettendo in difficoltà Cesare Prandelli e Antonio Conte.