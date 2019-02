Fiorentina-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina sfida l'Inter nel posticipo domenicale del 25° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Fiorentina di Stefano Pioli sfida l'Inter di Luciano Spalletti nel posticipo domenicale serale della 25ª giornata della Serie A. I toscani occupano l'8° posto in classifica assieme al Torino con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, i milanesi si sono ripresi da un momento delicato della stagione e si trovano al 3° posto con 46 punti e un cammino con 14 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Il centrocampista Marco Benassi è il giocatore più prolifico dei viola con 7 reti in 20 presenze, mentre Mauro Icardi, sollevato dal ruolo di capitano per decisione della società, è il miglior marcatore dei nerazzurri con 9 reti in 20 partite giocate. La Fiorentina ha collezionato 2 pareggi consecutivi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, l'Inter invece una sconfitta interna col Bologna e 2 successi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate.

Fiorentina-Inter si giocherà la sera di domenica 24 febbraio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Per le due squadre sarà il 162° confronto nel massimo campionato italiano.

Il posticipo domenicale Fiorentina-Inter sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming, collegandosi alla piattaforma Sky Go con un computer, un tablet o uno smartphone.

Pioli avrà fuori per infortunio capitan Pezzella e il belga Mirallas. In difesa ballottaggio Ceccherini-Laurini per la maglia di terzino destro, con Milenkovic e Vitor Hugo centrali. A centrocampo ai lati del regista Edimilson Fernandes è probabile la conferma di Benassi e Veretout da mezzali. Ballottaggio infine in attacco fra Muriel e Simeone, con il colombiano che potrebbe riposare in vista della Coppa Italia..

Spalletti potrebbe recuperare Keita, resta in dubbio invece la presenza di Icardi dopo il caso che ha portato il club a togliere all'argentino la fascia di capitano e i presunti problemi a un ginocchio. Davanti potrebbe essere così confermato Lautaro Martinez, con Politano, Nainggolan (in ballottaggio con Joao Mario) e Perisic alle sue spalle. In mediana Vecino e Gagliardini si contendono una maglia accanto a Brozovic. In difesa, con Skriniar e De Vrij centrali, Cedric e Dalbert insidiano D'Ambrosio e Asamoah sulle fasce.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.