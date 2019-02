Fiorentina-Inter, le pagelle: Chiesa e Politano i migliori, eurogoal di Muriel

La Fiorentina si affida soprattutto alla classe di Chiesa, tra i migliori in campo: nei nerazzurri promosso a pieni voti Politano, il più attivo.

PAGELLE FIORENTINA

LAFONT 5.5: Impreciso sul goal di Vecino, tradito forse dal vento, incolpevole su quello di Politano, dove per poco non compie il miracolo, e sul rigore di Perisic.

LAURINI 6: Nulla da segnalare. Partita da sei in pagella. (78’ DABO SV.)

CECCHERINI 6: Attento in marcatura su Lautaro Martinez nel primo tempo. Da un suo lancio nasce la rete dell’1-0 per la Fiorentina dopo pochi secondi dal calcio d’inizio.

HUGO 6: come per Laurini, nulla di particolare da segnalare.

BIRAGHI 6: Bravissimo a trafiggere Handanovic con un tiro potente dal limite dell’area. Sfortunato nel vedersi annullare un goal per colpe non sue. In difesa gara equilibrata.

BENASSI 5.5: Poco incisivo in mezzo al campo. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. (57’ PJACA 5.5: Nascosto, il suo ingresso in campo quasi non si nota).

EDIMILSON 5.5: Commette il fallo di mano che provoca il rigore dell’Inter. Suo malgrado determinante.

VERETOUT 6.5: Il più cercato dai compagni a centrocampo. Freddissimo in occasione del rigore del 3-3 in pieno recupero. Una sentenza dal dischetto.

CHIESA 7: Sempre uno dei più attivi in campo. Determinante la sua corsa e il cross basso in occasione del vantaggio viola, così come il rigore provocato in pieno recupero. Trascinatore.

GERSON 6: Gara senza infamia e senza lode. Meglio nel primo tempo che nella ripresa.

SIMEONE 6: Propositivo e affamato. Si lancia sul cross di Chiesa ad avvio di gara propiziando l’autorete di De Vrij e dimostra grande voglia. (57’ MURIEL 7: Entra e spacca la partita. Coinvolto nelle azioni più pericolose della Fiorentina, si inventa un eurogoal su punizione).

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 5.5: Indeciso in uscita nell’azione che porta all’1-0 viola ad avvio gara. Sorpreso dalla magica punizione di Muriel. Poteva fare di più.

D’AMBROSIO 5.5: Gara modesta, se non fosse per il dubbio fallo di mano in area che regala il rigore alla Fiorentina in pieno recupero. Suo malgrado diventa decisivo.

DE VRIJ 6: Sfortunato autore dell’autogoal che sblocca il risultato. Per il resto gara attenta ma senza eccellere.

SKRINIAR 6: Prestazione analoga a quella del compagno di reparto.

DALBERT 5.5: Male su Chiesa in occasione dell’1-0 viola. Poco propositivo in ripartenza. Gara da rivedere.

VECINO 6.5: Conclusione da attaccante vero sulla rete dell’1-1. Nel secondo tempo va vicino alla doppietta con un colpo di testa. Tra i migliori dei suoi.

BROZOVIC 5.5: Il più nascosto dell’Inter a centrocampo. Poco propositivo in attacco, poco determinante in difesa.

POLITANO 6.5: Stupenda la sua rete del 2-1. Tanta corsa e buoni spunti in attacco. Tra i più propositivi. (75’ CANDREVA 6: entra bene in campo ma non riesce a incidere).

NAINGGOLAN 6: Propizia il momentaneo pareggio di Vecino grazie a un lancio velenoso in area avversaria. Buona gara. (90’ BORJA VALERO SV.)

PERISIC 6: Freddo e preciso. Si incarica della battuta del calcio di rigore e spiazza Lafont. Meglio nella ripresa che nel primo tempo.

LAUTARO 6.5: Tra i più attivi dei suoi in attacco. Con un paio di spunti crea problemi alla difesa avversaria. Non riesce però a lasciare il suo timbro sulla gara.