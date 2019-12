Fiorentina-Inter, il goal dell'ex di Borja Valero: il suo addio fu 'tormentato'

Nel primo tempo di Fiorentina-Inter il risultato è stato sbloccato da Borja Valero: il centrocampista non ha esultato...

Il risultato di - è stato sbloccato a sorpresa da Borja Valero, alla sua prima rete stagionale. Un giocatore che ultimamente non è solito trovare la via del goal, ma che oggi ha scelto proprio la 'sua' Viola per segnare. Lo spagnolo non ha nemmeno esultanza, chiedendo quasi scusa con le braccia alzate.

Il suo rapporto con la Fiorentina è stato contraddistinto negli anni da amore e odio. O meglio: un rapporto speciale con i tifosi che negli ultimi mesi della sua avventura a Firenze, ovvero nel 2017, fu rovinato dalle tensioni con la proprietà Della Valle.

Ricorderete infatti sicuramente il noto audio che venne diffuso nel luglio del 2017, quando la partenza di Borja Valero dalla Fiorentina sembrava ormai inevitabile proprio per un rapporto deteriorato con la società.

"Non è sicuro al 100%, ma sicuramente andrò via perché mi hanno rotto le pa**e, mi hanno fatto piangere e non dormire in queste settimane. Loro hanno dimostrato di non volermi bene come voi tifosi".

La registrazione si tempi circolò su Whatsapp e qualche settimana dopo si concretizzò il suo passaggio all'Inter di Luciano Spalletti. Il rapporto con i tifosi della Fiorentina non è mai stato intaccato del tutto e, adesso che a Viola ha una nuova proprietà, sembra anche passata una vita da quegli screzi di un paio di stagioni fa.