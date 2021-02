Fiorentina-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Inter si affrontano per la 21esima giornata di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

FIORENTINA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter Data: 5 febbraio 2021

5 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Ottimo momento in campionato per l'Inter, che continua l'inseguimento al Milan a soli due punti di distanza, avendo vinto l'ultimo turno contro il Benevento. La Fiorentina continua a navigare a metà classifica dopo il pareggio ottenuto contro il Torino all'ultima giornata.

Nella gara d'andata, la prima giornata di campionato per Inter e Fiorentina, i nerazzurri si imposero 4-3 con una spettacolare rimonta al termine di una partita pirotecnica.Sugli scudi Ribery per la Viola e Hakimi tra i nerazzurri.

L'Inter è imbattuta da sette partite di Serie A contro la Fiorentina (3V, 4N) - l'ultima sconfitta risale al pirotecnico 4-5 al Franchi dell'aprile 2017.

Giacomo Bonaventura della Fiorentina ha realizzato quattro gol contro l’Inter in campionato – inclusa una doppietta con l’Atalanta al Meazza nel marzo 2014 – solo contro il Napoli ha segnato di più in Serie A (cinque reti).

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-INTER

La partita tra Inter e Fiorentina si giocherà come primo anticipo della 21esima giornata di Serie A: venerdì 5 febbraio alle ore 20.45. Si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze. A porte chiuse, come ormai di consueto.

Fiorentina-Inter verrà trasmessa in diretta televisiva dell’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Ovviamente sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, utilizzando quindi la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, in questo caso collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa per vedere Fiorentina-Inter in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

C'è ancora un altro modo per seguire Fiorentina-Inter e non perdersi nulla riguardo la sfida del Franchi:. Vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti della partita dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Cesare Prandelli ha ormai trovato il suo schieramento ideale, con l'attacco a due formato da Ribery e Vlahovic. Squalificati Castrovilli e Milenkovic, a centrocampo potrebbe così esserci l'ex Borja Valero mentre in difesa Martinez Quarta. Non si tocca ormai Bonaventura, mentre a destra Caceres è in vantaggio su Venuti e sul neo acquisto Malcuit.

Discreto turnover per l'Inter, che ha affrontato la Juventus in Coppa Italia soltanto martedì e la affronterà nuovamente martedì prossimo. Gagliardini a centrocampo al posto di Barella, con Eriksen che chiede spazio a discapito di Brozovic. Hakimi e Lukaku tornano titolari dopo la squalifica in Coppa. In difesa possibile una maglia per Ranocchia e Kolarov, anche se de Vrij e Bastoni restano favoriti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.