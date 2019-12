Fiorentina-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida l'Inter nel posticipo domenicale del 16° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella ospita l' capolista di Antonio Conte nel posticipo domenicale serale della 16ª giornata di . I toscani sono dodicesimi in classifica assieme al con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i milanesi guidano la graduatoria a quota 38, con 12 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta nello scontro diretto contro la .

Negli 81 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei toscani prevalgono i pareggi, ben 34, a fronte di 29 successi dei gigliati e di 18 vittorie nerazzurre. I viola in particolare sono imbattuti negli ultimi 5 confronti casalinghi contro i nerazzurri, nei quali hanno raccolto 3 vittorie e 2 pareggi.

Al Franchi si sfidano la squadra che ha subito più reti di testa (6), ovvero la Fiorentina, e quella che ne ha presi di meno con questo fondamentale, l'Inter (solo uno). I centrocampisti dell'Inter Borja Valero e Matias Vecino, oltre all'esterno sinistro Cristiano Biraghi, sono gli ex viola in casa nerazzurra, mentre Marco Benassi e Dalbert sono gli ex interisti che attualmente indossano la maglia viola.

Da quando esistono i 3 punti per vittoria, soltanto 2 allenatori hanno avuto una media punti peggiore di Vincenzo Montella in una singola esperienza in panchina (0,82 punti di media a gara): Luciano Chiarugi (0) ed Ottavio Bianchi (0,64).

I 38 punti nelle prime 15 giornate rappresentano la 3ª miglior prestazione dell'Inter nell'era dei 3 punti: i nerazzurri hanno fatto meglio, raccogliendo 39 punti, soltanto nelle stagioni 2006/2007 e 2017/2018. La Fiorentina attraversa un momento particolarmente negativo ed è reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato, l'Inter dal canto suo è stata eliminata in settimana dalla e ha collezionato 3 vittorie e un pareggio con la nelle ultime 4 gare di Serie A.

Erick Pulgar, Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli sono i migliori marcatori dei viola con 3 reti segnate a testa, il belga Romelu Lukaku invece è il bomber nerazzurro in campionato con un bottino di 10 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter Data: 15 dicembre 2019

15 dicembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO FIORENTINA-INTER

Fiorentina-Inter si disputerà la sera di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 163° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il posticipo domenicale Fiorentina-Inter, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, che sarà coadiuvato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti sul campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky, se lo vorranno, potranno godersi il posticipo Fiorentina-Inter anche in diretta mediante Sky Go. Sarà dunque possibile vedere la gara sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Montella dovrà fare a meno di Ribery per diverse settimane e davanti dovrebbe schierare il recuperato Boateng in coppia con Chiesa. Praticamente scolpiti invece gli altri due reparti. In difesa, davanti al portiere Dragowski, Milenkovic, il recuperato capitan Pezzella e Caceres comporranno la linea a tre. Sulla mediana, Badelj, al rientro da titolare, agirà da playmaker, con Pulgar e Castrovilli, preferito a Benassi, mezzali ai suoi lati, e sulle fasce Lirola a destra e Dalbert a sinistra.

Conte dovrà fare ancora di necessità virtù a centrocampo, dato che saranno ancora indisponibili i vari Barella, Sensi e Gagliardini, oltre ad Alexis Sánchez in attacco. Il tecnico salentino punterà in attacco sulla voglia di rivincita del tandem composto da Lukaku e Lautaro Martínez, entrambi determinati a lasciarsi alle spalle la delusione dell'eliminazione dalla Champions League. In mediana sarà conferma obbligata per Borja Valero al fianco di Brozovic e Vecino. È previsto turnover sulle due fasce, con Lazaro che troverà spazio a destra e D'Ambrosio a sinistra. Davanti a capitan Handanovic, in difesa Bastoni prenderà probabilmente il posto di Godin nella linea a tre con Skriniar e De Vrij. Resta a casa Candreva, alle prese ancora con i fastidi alla schiena.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Borja Valero, D'Ambrosio; Lukaku, Lautaro Martinez