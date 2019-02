Fiorentina-Inter 3-3: VAR e polemiche, Veretout firma il pari al 101'

Succede di tutto tra Fiorentina e Inter: nerazzurri avanti di due goal ma rimontati: il 3-3 arriva al 101' con un calcio di rigore di Veretout.

Match dalle mille emozioni tra Fiorentina e Inter : gli uomini di Spalletti vanno in vantaggio di due reti ma vengono rimontati nella ripresa. Goal, emozioni e VAR: il 3-3 finale arriva addirittura al 101' con il calcio di rigore di Veretout.

Passano meno di venti secondi e la formazione di casa è già in vantaggio: Chiesa brucia in velocità l'intera difesa nerazzurra e mette al centro per Simeone, che impatta male il pallone ma trova la deviazione di De Vrij nella propria porta .

La reazione ospite è immediata e arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato: l'ex Vecino viene lasciato tutto solo in area e con un destro al volo firma l'1-1 che raffredda il Franchi. Il match resta molto vivace e la velocità di Chiesa continua a mettere in crisi la retroguardia di Spalletti, ma poco prima dell'intervallo una splendida giocata di Politano ribalta il risultato: il sinistro del giocatore italiano è potente e preciso, Inter in vantaggio alla fine del primo tempo.

Ad inizio ripresa un'altra doccia gelata per il pubblico di casa: Edimilson Fernandes devia un cross in area con un braccio troppo largo e l'arbitro assegna il penalty dopo aver consultato il VAR. Dal dischetto il sinistro di Perisic è perfetto, Lafont spiazzato e Inter in controllo del match.

Al 62' Biraghi scarica sotto la traversa il sinistro che riaprirebbe il match, ma l'arbitro rivede l'azione al VAR e annulla il goal per un precedente fallo di Muriel su D'Ambrosio. La Fiorentina continua però a spingere e accorcia con un calcio di punizione spettacolare dello stesso Muriel, che insacca sotto l'incrocio con una traiettoria da urlo.

Nel finale sale la tensione e in pieno recupero l'arbitro assegna un penalty per un presunto tocco di mano di D'Ambrosio in area: dopo aver analizzato l'azione sullo schermo del VAR Abisso conferma la sua decisione e dal dischetto Veretout resta lucido. Handanovic è spiazzato e la Viola si salva.

I GOAL

1' AUT. DE VRIJ 1-0 - Chiesa va in profondità bruciando Dalbert nello scatto e mette a centro area un perfetto cross rasoterra per Simeone, che impatta male a porta vuota ma trova comunque la decisiva deviazione di De Vrij.

6' VECINO 1-1 - Sugli sviluppi di un calcio piazzato Nainggolan crossa sul secondo palo, dove Vecino viene lasciato tutto solo dalla difesa viola: l'uruguaiano conclude con un piatto destro al volo e supera Lafont, non troppo reattivo nell'occasione.

40' POLITANO 1-2 - L'esterno nerazzurro converge al centro nella sua classica giocata e scaglia un potente e preciso sinistro all'angolino basso alla destra di Lafont.

52' PERISIC RIG. 1-3 - Edimilson Fernandes tocca con un braccio la palla nella propria area: l'arbitro consulta il VAR e assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri Perisic apre il piattone sinistro e spiazza Lafont.

74' MURIEL 2-3 - Calcio di punizione spettacolare da parte del colombiano, che pesca l'incrocio dei pali alla destra di Handanovic. Esecuzione perfetta.

101' VERETOUT 3-3 - D'Ambrosio interviene in area di rigore e l'arbitro vede un tocco di mano: dopo aver consultato il VAR il direttore di gara conferma la sua decisione e dal dischetto Veretout spiazza Handanovic con un preciso destro basso.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 3-3

MARCATORI : 1' aut. De Vrij (F), 6' Vecino (I), 40' Politano (I), 52' Perisic rig. (I), 74' Muriel (F), 101' Veretout (F)

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini (79' Dabo), Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (58' Pjaca), Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone (58' Muriel), Gerson.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert (62' Asamoah); Vecino, Brozovic; Politano (77' Candreva), Nainggolan (89' Borja Valero), Perisic; Lautaro Martinez.

Arbitro : Abisso

Ammoniti : Nainggolan, Skriniar, Politano, Lafont, Brozovic, Dabo

Espulsi : nessuno