La Fiorentina sorride: infortunio alle spalle, Ribery è tornato in gruppo

Fermo da mesi a causa di un infortunio alla caviglia, Franck Ribery è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni della Fiorentina.

E’ fermo dallo scorso 30 novembre, da quando cioè in -, a seguito di un duro intervento di Tachtsidis, ha riportato un brutto infortunio alla caviglia destra che poi l’ha costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica, ma per lui il peggio è ormai alle spalle.

Franck Ribery, dopo mesi vissuti da semplice spettatore, è sempre più vicino al rientro in campo e potrà presto tornare a dare una mano alla Fiorentina, tra l’altro nella fase decisiva della stagione.

Il fuoriclasse francese, nelle ultime settimane ha costantemente aumentato i carichi di lavoro e già nei giorni scorsi è tornato a lavorare con intensità sempre maggiore. Il piano che porta al pieno recupero è stato seguito senza particolari intoppi e dopo i primi scatti e cambi di direzione con il pallone, è arrivato anche uno dei momenti più attesi: in ritorno in gruppo.

Altre squadre

Come mostrato dalla Fiorentina attraverso un post pubblicato su Twitter, l’ex nella mattinata di venerdì si è unito nuovamente ai suoi compagni, un chiaro segnale che anticipa come presto sarà a disposizione di Beppe Iachini.

A due giorni dalla sfida con l’ è complicato pensare ad una sua convocazione già per la trasferta friulana, ma dal 15 marzo in poi, ovvero da Fiorentina-, ogni giornata potrebbe essere buona per il suo rientro a pieno regime.

Ribery dovrebbe già essere pronto prima della sosta per gli impegni delle Nazionali in programma dal 23 marzo, tutto ovviamente dipenderà da quanto tempo impiegherà per ritrovare il giusto ritmo partita.