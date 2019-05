Fiorentina, infortunio per Pezzella: frattura allo zigomo, dovrà essere operato

Il difensore argentino della Fiorentina dovrà essere operato a causa di una frattura allo zigomo rimediata contro l'Empoli.

Non arrivano buone notizie per la il giorno dopo la sconfitta subita contro l', che ha ancora di più diagnosticato la crisi della squadra viola (non vince in da 11 partite).

In vista del prossimo match contro il Montella potrebbe essere costretto a fare a meno del capitano German Pezzella.

"ACF comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco nel quale ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. Il calciatore sarà sottoposto a trattamento chirurgico per ridurre la frattura. I tempi di recupero saranno resi noti dopo l’intervento".

Una volta effettuato l'intervento resterà da vedere se si deciderà di rischiarlo, pur se non al 100% e con l'utilizzo di una mascherina protettiva, o se altrimenti lo si vorrà in perfetta forma per farlo rientrare in occasione degli ultimi due turni di campionato.

Nella stagione in corso per Pezzella, tra campionato e Coppa , un totale di 34 presenze e 2 goal.