Fiorentina in crisi, Montella però viene confermato da Commisso

Nonostante lo spettro di Gattuso, Montella è stato confermato ancora una volta da Commisso. Ovvio che saranno decisivi però i prossimi risultati.

Quello che sta vivendo la è un momento estremamente delicato. La compagine gigliata ha infatti vinto solo quattro delle quattordici partite sin qui giocate in campionato ed è reduce da tre sconfitte consecutive che rischiano di complicare non poco il prosieguo della stagione.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

L’ultimo ko interno subito contro il rappresenta probabilmente il punto più basso della nuova era Commisso ed il risultato maturato al Franchi , unito alle recenti prestazioni e ai fischi con i quali il Franchi ha letteralmente travolto la squadra, hanno portato la società ad una serie riflessione nella notte tra sabato e domenica.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', però, Vincenzo Montella è stato confermato sulla panchina della Fiorentina da Rocco Commisso. Per il tecnico ex saranno però decisivi i prossimi risultati, per riscattare le sconfitte contro , e Lecce.

Anche perché su di lui resta comunque l'ombra di un altro ex allenatore del Milan, come Gennaro Gattuso. Che, se mai Montella dovesse essere esonerato in futuro, sarebbe il primo nome ricercato dalla società italo-americana.

Rocco Commisso , parlando dopo il triplice fischio della sfida con il Lecce, non si era sbilanciato sabato sera ed ha difeso solo la sua squadra.