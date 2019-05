Fiorentina in caduta anche con l'Aeroplanino al comando: 1 punto in 4 partite, salvezza da conquistare

Continua la crisi della Fiorentina, anche con Montella in panchina: 1 solo punto raccolto in 4 partite di campionato ed un solo goal realizzato.

La sconfitta subita per 1-0 sul campo dell' ha ulteriormente certificato la crisi senza fine della , che nelle ultime 11 partite di senza vittorie ha raccolto solamente 5 pareggi e 6 sconfitte (4 nelle ultime 5 partite).

L'ultima vittoria risale allo scorso 17 febbraio, 4-1 fuoricasa contro la . La squadra viola non restava così a lungo a digiuno di vittorie nel massimo campionato dalla stagione 1989/1990.

Al momento non ha sortito gli effetti sperati l'arrivo in panchina di Vincenzo Montella al posto di Stefano Pioli (1 pareggio e 3 sconfitte). I timidi segnali di ripresa, perlomeno dal punto di vista dell'entusiasmo, della partita d'esordio si sono subito spenti ed hanno lasciato spazio ad una squadra con poche idee e con i migliori elementi in fase calante (su tutti Veretout).

Dopo il pari interno contro il (unica rete realizzata quella di Milenkovic allo Stadium contro i bianconeri), sono arrivate le sconfitte contro , , Empoli ed nella semifinale di Coppa .

Quando mancano tre giornate alla fine del campionato, la Fiorentina si trova al tredicesimo posto della classifica con 40 punti, 8 di vantaggio sul terz'ultimo posto attualmente occupato dall'Empoli. Per trovare un risultato così negativo occorre andare indietro alla stagione 2011-2012 (sempre 13esimo posto).

La salvezza matematica, quindi, non è stata ancora raggiunta, ma occorrerà necessariamente raccogliere punti negli ultimi tre match contro , e .

Chissà che queste partite non servano anche alla dirigenza per capire se effettivamente Montella è l'uomo giusto dal quale ripartire nella prossima stagione, che dovrà essere necessariamente quella del riscatto. Al momento non sembrano esserci dubbi al riguardo, anche perchè l'Aeroplanino ha preso una squadra già alle prese con tanti problemi.