Fiorentina, il fotomontaggio di Ceccherini su Instagram: "Quando vinci e non giochi..."

Nonostante la panchina, Federico Ceccherini ha celebrato con un fotomontaggio particolare su Instagram la vittoria della Fiorentina sul Milan.

La foto-celebrazione della vittoria su Instagram ormai è un must per ogni calciatore. Ma non tutti riescono a farlo, specialmente chi sta in panchina e non ha foto in campo. Federico Ceccherini ha però avuto un'idea per celebrare in maniera alternativa la vittoria sul suo profilo.

La Fiorentina ha sbancato San Siro e battuto il Milan grazie al goal di Chiesa e il difensore ex Crotone e Livorno è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Non avendo quindi una foto da postare, per sua stessa ammisisone, si è inventato un fotomontaggio esilarante .

Ceccherini ha di fatto disegnato una maglia del Milan addosso a Traoré, centrocampista dell'Empoli che ha affrontato settimana scorsa, quando è sceso in campo da titolare. Poi dopo aver pitturato di rosso e nero la maglia ha scritto 'Higuain' sulla schiena e ha pubblicato il risultato sul suo profilo, aggiungendo anche calzettoni e pantaloncini.

"Quando non hai foto della partita perché non hai giocato.... Ma sei così contento della vittoria della squadra che devi assolutamente pubblicarne una!" ha scritto Ceccherini, che finora ha giocato soltanto contro Bologna ed Empoli.

Un modo ironico per festeggiare una vittoria determinante per la Fiorentina e per unire ancora di più un gruppo che sembra essere ritrovato dopo tante difficoltà.