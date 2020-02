Fiorentina, Iachini su Chiesa: "Lo schiero davanti come ho fatto con Dybala"

La di Giuseppe Iachini ospita il dopo la convincente vittoria di Genova contro la , l'allenatore viola ha parlato di questioni tattiche soffermandosi soprattutto sul ruolo di Federico Chiesa, che ha ritrovato il giusto feeling con la rete.

In conferenza stampa, l'allenatore viola spiega le caratteristiche del giovane talento italiano:

"Per segnare di più non deve fare nulla di particolare. Ha caratteristiche per stare vicino alla porta. Se lo allontani dalla porta non può segnare 15 o 20 goal a stagione. In passato ho avuto Dybala e anche in quel caso si parlava di lui come un esterno o un trequartista. Da attaccante ha trovato la svolta della sua carriera".