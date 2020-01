Fiorentina, Iachini cambia registro: "Badelj e Pulgar sono incompatibili"

Subentrato a Montella, Beppe Iachini cambia subito la . In particolare a centrocampo, dove il neo tecnico lascia intendere come tra Badelj ed Erick Pulgar ne giocherà soltanto uno.

Segui live Bologna-Fiorentina su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Accade nella conferenza stampa che precede il debutto sulla panchina dei viola, nel derby dell'Appennino previsto lunedì ad ora di pranzo in casa del .

"Per come la vedo io, per caratteristiche Badelj e Pulgar sono due ragazzi che occupano la stessa posizione di campo".