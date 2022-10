Fiorentina-Hearts, Kouamé vuole tirare il rigore: interviene Italiano, calcia Gonzalez

Il 5-1 della Fiorentina porta la firma di Gonzalez, che sigla la personale doppietta: "Ne abbiamo sbagliati troppi, lui è il rigorista designato".

Due gare contro gli Hearts, due vittorie. La Fiorentina si avvicina alla fase ad eliminazione diretta di Conference League grazie al doppio successo contro la formazione scozzese, che la porta a quota sette in classifica, a tre lunghezze dalla capolista Basaksehir. 5-1 senza storia e con una curiosità: il rigore che ha chiuso il match.

Saponara, entrato nella ripresa, si è procurato il rigore che poteva valere il pokerissimo, su invito in profondità di Gonzalez: ingresso in area, fallo e tiro dagli undici metri. Chi tira? Kouamè, autore di una grande prestazione con due assist, avrebbe voluto, ma Italiano ha deciso di dare la possibilità della doppietta a Nico Gonzalez.

Dal dischetto si è presentato così l'argentino, che ha così siglato due reti: un modo per dare fiducia a Gonzalez, visti i problemi fisici in questi primi due mesi. Kouamè, come il resto dei compagni di squadra, è andato subito ad abbracciare il compagno, accettando la decisione dell'allenatore e congratulandosi con il collega d'attacco.

"Ne abbiamo sbagliati troppi e lui era il rigorista designato" ha evidenziato Italiano a fine gara. "Dal momento che è lui in campo deve tornare quella gerarchia, l'anno scorso ne ha segnati quattro su quattro. Ora dobbiamo dargli minuti, grande fiducia, ha caratteristiche diverse rispetto ai compagni. Serve quella grinta e quello smalto".

"Rigore? Stavolta non c'entro niente" ha scherzato Biraghi ricordando probabilmente un vecchio episodio con Vlahovic per scegliere il tiratore. "So che voleva tirarlo Kouame, ma è tornato Nico. Lui è il nostro rigorista e lo ha tirato, siamo contenti che abbia ritrovato il goal e un po' di minutaggio".

Goal, sorrisi e nessun problema.