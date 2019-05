Fiorentina-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Spareggio salvezza fra Fiorentina e Genoa nell'ultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella sfida il di Cesare Prandelli nella 38ª e ultima giornata di , in quello che rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza fra le due squadre. I toscani sono quindicesimi a quota 40 punti (a pari merito con l' , su cui sono in vantaggio negli scontri diretti) con un cammino di 8 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte, i liguri sono diciottesimi con 37 punti frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte e distano una lunghezza dall' , quartultimo e impegnato in trasferta contro l' .

Tutte e due le squadre hanno bisogno di far punti per scongiurare lo spettro di una dolorosa retrocessione. Il centrocampista Marco Benassi è il miglior marcatore dei viola con 7 goal segnati in 31 gare, mentre Christian Kouamé e Goran Pandev sono i giocatori più prolifici dell'attuale rosa rossoblù con 4 marcature a testa dopo l'addio del bomber Piatek, passato a gennaio al . La Fiorentina ha rimediato ben 5 sconfitte consecutive nelle ultime 5 giornate, il Genoa invece è reduce da 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-GENOA

Fiorentina-Genoa si giocherà domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà il 96° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE FIORENTINA-GENOA IN TV E STREAMING

La partita Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la gara anche in diretta streaming, attraverso la piattaforma Sky Go, collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-GENOA

Montella ritroverà dal 1' capitan Pezzella in difesa, con l'argentino che affiancherà uno fra Vitor Hugo e Ceccherini. Sulla destra duello fra Milenkovic e Laurini, con il primo favorito, mentre a sinistra giocherà Biraghi. Incertezza a centrocampo, con Gerson ed Edimilson Fernandes che si giocano il posto da titolare, mentre Benassi e Veretout dovrebbero esserci. In attacco Mirallas è in dubbio: possibile tridente 'pesante' con Simeone e Muriel assieme a Chiesa, l'alternativa è Dabo per una mediana più folta.

Prandelli non potrà ancora disporre per infortunio di Favilli, Hiljemark, Lazovic, Lerager e Sturaro. Nel 3-5-2, in difesa rientrerà Romero dopo il turno di stop, ma rischia Zukanovic che non sta benissimo. A centrocampo. Radovanovic sarà il playmaker, mentre si giocano una maglia Veloso e Rolon. Sulle fasce a destra Pedro Pereira e a sinistra Criscito. In attacco Pandev è l'unico sicuro del posto: Lapadula se sta bene gioca, altrimenti spazio a uno tra Sanabria e Kouamé.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Gerson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pedro Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula.