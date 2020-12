Fiorentina-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Genoa in crisi nera e pericolanti, decise a rinascere nello scontro diretto: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

FIORENTINA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 7 dicembre 2020

7 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Due compagini storiche della , due squadre ex scudettate che in questa stagione, così come nelle ultime annate, hanno rischiato seriamente la retrocessione. Nuovamente pericolanti, Fiorentina e Genoa cercano una svolta per abbandonare la zona calda.

Nel nono turno di Serie A la Fiorentina è caduta per mano della capolista , mentre il Genoa ha subito una pesante sconfitta in casa: certo, di misura, ma contro la diretta concorrente che ha lasciato così i rossoblù al penultimo posto in classifica.

Appena otto i punti della Fiorentina in classifica, che si è nuovamente affidata a Prandelli dopo l'esonero di Iachini, mentre il Genoa è fermo a cinque. Nel settembre 2019 successo dei rossoblù per 2-1, dunque lo 0-0 nella partita di ritorno della stagione 2019/2020.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-GENOA

Genoa-Parma, gara valida per la nona giornata di Serie A, si giocherà lunedì 30 novembre 2020 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 20.45.

Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva tv dall’emittente satellitare Sky , più precisamente sul canale Sky Sport Serie A (satellite e digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205 del satellite)

La gara tra Fiorentina e Genoa verrà trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv , il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

Potrete seguire le fasi salienti dianche sul nostro portale grazie alla diretta testuale. Vi proporremo tutti gli aggiornamenti della sfida del Ferraris minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Prandelli, tornato negativo al Covid e regolarmente in panchina, dovrebbe riproporre Callejon e Ribery insieme a Vlahovic nel 4-3-3 viola. A centrocampo Amrabat e Castrovilli sono sicuri di essere titolari, con Borja Valero e Pulgar a giocarsi la terza maglia. In difesa Milenkovic e Pezzella saranno i centrali davanti a Dragowski, terzini Caceres e Biraghi.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Genoa tornerà titolare in attacco Pandev con Scamacca, ancora Paleari tra i pali se Marchetti non dovesse recuperare. In difesa Goldaniga, Zapata e Bani, mentre Ghiglione e Pellegrini giosteranno sulle fasce di centrocampo. In mezzo insieme a Badelj ci saranno Rovella e Lerager.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery.

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, C. Zapata, Bani; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.