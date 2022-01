Fiorentina-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Genoa

Fiorentina-Genoa Data: 17 gennaio 2021

17 gennaio 2021 Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 22ª giornata di Serie A si chiude con Fiorentina-Genoa: una sfida importante per gli obiettivi di entrambe le squadre. Da una parte c’è la voglia dei viola di competere per una qualificazione europea, dall’altra il desiderio dei rossoblù di uscire dai bassifondi della classifica.

La Fiorentina si è ripresa alla grande dopo la fragorosa caduta sul campo del Torino all’ultimo turno di campionato. I viola infatti, in occasione del match contro il Napoli valido per gli ottavi di Coppa Italia, sono riusciti a prevalere per 5-2 ai tempi supplementari guadagnando l’accesso al turno successivo (dove troveranno l’Atalanta).

Momento decisamente più critico per il Genoa, che con Shevchenko al timone ha conquistato appena 3 punti in 9 partite. L’ultimo (e fin qui unico) successo in campionato dei grifoni risale addirittura al 12 settembre 2021, data del 2-3 in rimonta sul campo del Cagliari.

La sfida tra viola e rossoblù non può essere come le altre per Krzysztof Piatek, recentemente acquistato dalla Fiorentina e subito in goal contro il Napoli. Il centravanti polacco, infatti, è stato portato in Italia proprio dal Genoa nell’estate del 2018. Con i grifoni ha giocato tra giugno 2018 e gennaio 2019, segnando 19 goal in 21 partite tra campionato e Coppa Italia.

In questo approfondimento su Fiorentina-Genoa troverete molte altre informazioni utili: da indicazioni su dove vedere la partita in tv e streaming ad aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO FIORENTINA-GENOA

Come spesso accade quando si tratta della sfida che chiude un turno di campionato. Fiorentina-Genoa è in programma lunedì sera. Nello specifico lunedì 17 gennaio alle 20.45, allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

DOVE VEDERE FIORENTINA-GENOA IN TV

Il confronto tra Fiorentina e Genoa verrà trasmesso da DAZN. Coloro che hanno una tv non di ultima generazione dovranno avere anche uno tra i seguenti supporti da collegare al televisore per vedere la partita: un dispositivo come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast o una console da gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Per i possessori di una smart tv, invece, basterà accedere all’app e selezionare l’evento desiderato.

Il match del ‘Franchi’ sarà visibile anche su Sky, accedendo ad uno tra i seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del match per quanto riguarda DAZN verrà affidata a Dario Mastroianni come prima voce e a Massimo Donati per il commento tecnico. Il tandem che invece seguirà il match per Sky sarà composto da Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

FIORENTINA-GENOA IN DIRETTA STREAMING

La sfida sarà visibile su DAZN anche in streaming, scaricando l’app per smartphone, tablet, iPhone o iPad oppure accedendo al sito ufficiale tramite pc o notebook. Questi dispositivi sono utili anche in caso di abbonamento a Sky, per accedere a Sky Go.

Un’altra possibilità che riguarda Sky è NOW, servizio on demand che propone vari pacchetti attraverso i quali è possibile vedere il meglio tra gli eventi che trasmette l’emittente satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Accedendo al portale di GOAL, sarà possibile seguire integralmente Fiorentina-Genoa. Il racconto del match partirà con le formazioni ufficiali, proseguirà con la consueta diretta testuale e terminerà con eventuali spunti e interviste.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-GENOA

Diversi ballottaggi per Italiano che però, a livello di sistema di gioco, non modifica il suo 4-3-3. Davanti a Terracciano, Igor è in vantaggio su Nastasic per fare coppia con Milenkovic in una difesa completata sugli esterni da Odriozola e Biraghi. In mediana spazio a Bonaventura, Torreira e Castrovilli, con quest’ultimo insidiato da Maleh. Possibile esordio dal primo minuto per Ikoné, ma Callejon è in vantaggio.

Shevchenko si gioca (probabilmente) la sua ultima chance di rimanere in rossoblù confermando il 3-5-2. Tra i pali Sirigu, protetto da una difesa che non può contare sullo squalificato Vasquez e in cui vengono schierati Ostigard, Bani e Vanheusden. Badelj dirige la mediana con a fianco Melegoni e Portanova, mentre Hefti e Criscito (quest'ultimo dovrebbe recuperare) saranno gli esterni. In attacco Destro e Caicedo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vanheusden; Hefti, Melegoni, Badelj, Portanova, Criscito; Caicedo, Destro.