Fiorentina-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida il Genoa nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Beppe Iachini sfida il di Davide Nicola nel secondo anticipo della 21ª giornata di . La gara mette di fronte due squadre che vivono momenti molto diversi: di fiducia i viola, reduci da un periodo positivo, di difficoltà i rossoblù, che navigano nei bassifondi della classifica, mentre nella scorsa stagione il pareggio per 0-0 al Franchi fu decisivo per la permanenza nel massimo campionato delle due squadre .

I toscani occupano l'11° posto con , e a quota 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, i liguri sono ultimi a quota 14 punti, con un cammino di 3 vittorie, 5 pareggi e 12 k.o. I 48 precedenti in Serie A sorridono ai viola con 30 vittorie, 15 pareggi e 3 successi del Genoa. L'ultimo di questi risale al lontano 27 marzo 1977 con un 1-2 siglato da Pruzzo e Arcoleo. Di Casarsa il goal dei padroni di casa.

Il Grifone inoltre non vince fuori casa dal dal 28 gennaio 2019, quando superò con un punteggio di 3-1 l’ : da allora in 19 trasferte solo 9 punti guadagnati, frutto di nove pareggi e 10 sconfitte.

La Fiorentina è reduce da una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie consecutive in campionato, oltre ad aver conquistato i quarti di finale di Coppa , il Genoa invece ha collezionato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate di Serie A.

Il giovane attaccante Dusan Vlahovic è il miglior marcatore della squadra gigliata con 4 reti, mentre Goran Pandev è il giocatore più prolifico dei rossoblù con 5 reti. Il macedone ha già superato il bottino di marcature della passata stagione (4), ma non va a segno contro i viola da ben 14 partite di Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-GENOA

Fiorentina-Genoa si disputerà il pomeriggio di sabato 25 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 98° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Fiorentina-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida Fiorentina-Genoa anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Oltre a quella del lungodegente Ribery, Iachini dovrà far fronte alle assenze dello squalificato Dalbert e quasi sicuramente di Boateng, nuovamente alle prese con problemi fisici. Al posto del brasiliano sulla corsia mancina dovrebbe trovar spazio Venuti, con Lirola confermato a destra, Pulgar in regia e Benassi e Castrovilli come mezzali. Davanti si rinnova il ballottaggio fra Vlahovic e Cutrone su chi farà coppia con Chiesa, con il serbo in vantaggio per partire dal '1. In difesa, davanti al portiere Dragowski, linea a tre composta da Milenkovic, German Pezzella e Caceres.

Nicola schiererà il Genoa con uno speculare 3-5-2. In difesa, davanti al portiere Perin, dopo il turno di stop si rivedrà capitan Criscito accanto a Biraschi e Romero. A centrocampo doppio duello sulle fasce: a destra fra Ankersen e Ghiglione, a sinistra fra Barreca e Pajac, con i primi favoriti per partire dall'inizio. In mezzo Schöne dovrebbe esser confermato come playmaker, mentre Behrami potrebbe rilevare lo squalificato Cassato come mezzala destra e Sturaro agirà da mezzala sinistra. In attacco è sicuro del posto Pandev. Accanto al macedone si contendono una maglia Sanabria, Favilli e Destro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.