Fiorentina-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida il Genoa nel confronto salvezza della 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Finale di stagione thrilling per la di Vincenzo Montella e il di Cesare Prandelli, che si affronteranno nella 38ª e ultima giornata di in quello che rappresenta per loro un vero e proprio spareggio salvezza. I toscani, quindicesimi con 40 punti a pari merito con l' , non sono ancora salvi e potrebbero essere appaiati e inguaiati proprio dai liguri, al momento terzultimi in graduatoria con 37 punti e con assoluta necessità di un successo per non retrocedere.

La squadra viola arriva al confronto decisivo con una serie negativa molto preoccupante di 5 sconfitte consecutive, mentre i rossoblù hanno rimediato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 giornate. Montella, che è stato squalificato per una giornata dopo il ricorso presentato dalla società contro la decisione iniziale del Giudice sportivo, pensa a un tridente 'pesante' in attacco, con Muriel e Simeone che potrebbero trovar spazio dal 1' accanto a Chiesa.

In regia è ballottaggio fra Gerson ed Edimilson Fernandes, mentre in difesa torna capitan Pezzella e si giocano una maglia al centro Vitor Hugo e Ceccherini, a destra Milenkovic e Laurini. Prandelli sceglierà all'ultimo il partner d'attacco di Pandev fra Lapadula, Sanabria e Kouamé, mentre in difesa ritrova Romero dopo il turno di stop e ha il dubbio Zukanovic, non al meglio. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-GENOA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Fiorentina-Genoa DATA 26 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Artemio Franchi, Firenze ARBITRO Daniele Orsato TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO FIORENTINA-GENOA

Fiorentina-Genoa si disputerà la sera di domenica 26 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d'inizio alle ore 20.30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Fiorentina-Genoa, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, al suo fianco ci sarà Daniele Adani per il commento tecnico.

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita Fiorentina-Genoa anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go, alla quale potranno collegarsi con i loro pc, tablet e smartphone.

FIORENTINA-GENOA IN DIRETTA SU GOAL

Goal consentirà a chi lo vorrà di seguire lo spareggio salvezza Fiorentina-Genoa anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, i lettori avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, a partire dal pre-gara fino al fischio finale. Terminato il match, inoltre, troveranno sul portale la cronaca e le pagelle, nonché le dichiarazioni più importanti rilasciate dai giocatori e dai due allenatori.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo; Benassi, Edimilson, Gerson, Veretout, Biraghi; Muriel, Chiesa.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pedro Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Kouamé.