Fiorentina-Genoa 0-0: Al Franchi un pari che vale una doppia salvezza

Fiorentina e Genoa pareggiano 0-0 e, grazie alla contemporanea sconfitta dell’Empoli sul campo dell’Inter, festeggiano entrambe la salvezza.

Prima la paura, tantissima paura, poi il doppio lunghissimo sospiro di sollievo. e pareggiando al Franchi si garantiscono una sofferta permanenza in . I gigliati tornano a far punti in una delle notti più importanti della sua storia recente, i rossoblù esultano e lo fanno sapendo che fondamentali sono state le notizie giunte da - .

Quella di Firenze non poteva essere una bella partita e infatti non lo è stata. Troppo ‘malate’ le due squadre per proporre qualcosa di divertente e troppo grande la tensione in campo per rendere le gambe libere di correre al meglio. Fiorentina e Genoa si sono quindi sfidate con quel minimo di energia che ha permesso loro di trascinarsi fino al termine della stagione e l’hanno fatto soprattutto con un orecchio alla radiolina.

Nel primo tempo sono stati i viola a partire meglio e a rendersi subito pericolosi con Muriel, i liguri però corso il pericolo non hanno poi faticato più di tanto per riguadagnare metri in campo e portare a loro volta, con qualche sortita offensivo, pericoli dalle parti di Lafont. Lo 0-0 con il quale si è andati negli spogliatoi e stato il giusto riassunto di una frazione nella quale ad avere la meglio sono state la tensione e il timore di perdere.

Nella ripresa la Fiorentina riesce in qualche modo a sciogliersi e a proporre un calcio più offensivo che le consente di alzare il baricentro e di imporre un certo predominio territoriale. I ragazzi di Montella, pur senza creare azioni spettacolari, riescono a tenere lontano dalla propria area il Genoa e la paura di non farcela.

In realtà a regalare le emozioni più grandi sono le notizie che arrivano da San Siro. Le due squadre danno l’impressione di accelerare e rallentare a seconda di ciò che sta facendo l’Empoli. Quando la squadra di Andreazzoli riesce ad agguantare l’1-1 al Franchi cala il gelo, il nuovo goal dei nerazzurri rende l’aria un po’ meno pesante.

Alla fine Fiorentina (salutata dai tifosi con una bordata di fischi) e Genoa possono mettersi l’incubo alle spalle e darsi appuntamento alla prossima stagione. Quella da poco conclusa è stata un’annata terrificante, nella prossima dovranno dare qualcosa di più per dimostrare che la permanenza in A è stata meritata.

IL TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Lafont 6; Milenkovic 6,5, Ger. Pezzella 6,5, Vitor Hugo 6; Benassi 5,5, Edimilson 5,5, Gerson 6, Veretout 5 (90' Dabo s.v.), Biraghi 6; Muriel 6,5, Chiesa 6. Allenatore: Montella

GENOA (3-5-2): I. Radu 6,5; Biraschi 6,5, Romero 6,5, Zukanovic 5,5; Pedro Pereira 6 (81’ Sanabria s.v.), Bessa 5,5 (87’ Rolon s.v.), Radovanovic 6, Veloso 6, Criscito 6; Pandev 5,5 (85’ Gunter s.v.), Kouamé 5,5. Allenatore: Prandelli

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Gerson (F), Radovanovic (G), Bessa (G)

Espulsi: Nessuno