Fiorentina, furia Montella: "Rigore inspiegabile, ora non dite più che Chiesa è un simulatore"

La cade in casa contro il tra mille polemiche legate ad alcune decisioni arbitrali: prima giornata turbolenta per i direttori di gara, che finiscono nel mirino di Vincenzo Montella, furioso al fischio finale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'allenatore della squadra viola è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport':

"Faccio i complimenti ai ragazzi e al pubblico, c'è grande entusiasmo ed è merito anche del presidente. Certe cose però non si riescono a capire, credo nella buona fede degli arbitri, ma perché non vanno a vedere episodi chiari come quello del rigore di Mertens? Ora non voglio più sentir dire che Chiesa è un simulatore, mi rivolgo a tutti gli addetti ai lavori".