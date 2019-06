Fiorentina, Frey consiglia Chiesa: "Rimarrei un altro anno, da protagonista e da capitano"

In ha collezionato più di 400 presenze con le maglia di , , , e e del massimo campionato italiano è tornato a parlare. Intervistato da 'Sky Sport', Sebastien Frey ha detto la sua sull'imminente ritorno di Gianluigi Buffon alla , oltre che sulla possibile partenza di Federico Chiesa dalla Fiorentina.

Partendo proprio dal gioiello di casa viola, club al quale Frey è rimasto molto legato dopo averci giocato tra il 2005 e il 2011, l'ex portiere francese ha voluto dare il proprio consiglio a Chiesa. Un talento che la Fiorentina farebbe bene a tenersi stretto.

“Con la proprietà viola credo che fosse il momento di cambiare, c'è stata una rottura senza ritorno. Ora vedo tanto entusiasmo da parte di Commisso, quindi gli faccio un grosso in bocca a lupo. In questi giorni si capirà che intenzioni ha con la Fiorentina, a partire dalla faccenda Chiesa che è la più importante di questo mercato estivo. Fossi in lui rimarrei un altro anno almeno, c'è una piazza innamorata di lui e farei un altro anno in viola da protagonista e da capitano, credo che gli serva anche da un punto di vista personale sul piano della responsabilità e un domani forse sarà il momento di cambiare per trovare una squadra di livello europeo".