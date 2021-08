Fiorentina-Espanyol dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina è attesa dall'amichevole con l'Espanyol: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

Partita: Fiorentina-Espanyol

Fiorentina-Espanyol Data: 7 agosto 2021

7 agosto 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: -

Streaming: TIMvision

La prossima amichevole avrà un sapore speciale per la Fiorentina, impegnata contro l' Espanyol. L'incontro servirà per ricordare Davide Astori e Daniel Jarque, giocatori delle due squadre che sono venuti a mancare prematuramente.

Il match fa parte dell' Unbeatables Cup, torneo di cui fanno parte anche Roma Betis e che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle cardiomiopatie e la morte improvvisa.

La Fiorentina ha disputato fin qui un buon precampionato, sfidando però sempre formazioni di livello inferiore. Gli avversari affrontati e battuti sono stati Ostermünchen, Polisportiva Foligno, Levico Terme e Virtus Verona.

L'Espanyol è reduce da un trionfale campionato di Segunda Division, chiuso al primo posto. In questo modo, è stata riscattata la dolorosa retrocessione dell'anno precedente.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Espanyol: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-ESPANYOL

La sfida tra Fiorentina ed Espanyol è in programma sabato 7 agosto 2021, alle ore 19.00. Il teatro scelto per il match è lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Non è prevista la trasmissione televisiva dell'amichevole tra i viola e i biancoblu.

Sarà possibile seguire in streaming la gara tra Fiorentina ed Espanyol in diretta esclusiva sulla piattaforma TIMvision.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Maleh; Saponara, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.

ESPANYOL (4-2-3-1): Garcia; Victor Gomez, Calero, Cabrera, Pedrosa; David Lopez, Darder; Embarba, Melendo, Wu Lei; Raul de Romas. All. Moreno.