Fiorentina, amichevole con l'Espanyol nel ricordo dei capitani Astori e Jarque

La Fiorentina affronterà in amichevole sabato 7 agosto l'Espanyol in una sfida in cui si ricorderanno i capitani scomparsi Astori e Jarque.

Un'amichevole nel ricordo di due capitani scomparsi. Fiorentina ed Espanyol si affronteranno sabato 7 agosto allo stadio 'Artemio Franchi' per commemorare Davide Astori e Daniel Jarque, leader tecnici e carismatici delle due squadre venuti a mancare prematuramente. Il match, che si giocherà a Firenze, farà parte dell'Unbeatables Cup, torneo al quale partecipano anche la Roma e il Betis e che ha come obiettivo la raccolta di fondi per la ricerca sulle cardiomiopatie e la morte improvvisa. Tra gli obiettivi dell'associazione che organizza il torneo ci sono quello di sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani atleti, a questa problematica; finanziare la ricerca sulle malattie cardiache di origine genetica; donare defibrillatori a centri sportivi facendo corsi di formazione per un corretto utilizzo degli stessi e organizzare corsi di BLSD o CPR (cardiopulmonary resuscitation) per atleti e persone comuni. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Amichevoli estive Serie A 2021: calendario, risultati, dove vederle in tv e streaming

Calendario Serie A 2021/2022: prima giornata, big match e gare da seguire In quell'Espanyol di cui Jarque era capitano c'era anche José Maria Callejon, che oggi difende i colori della Fiorentina e che in diverse occasioni ha mostrato la maglia del suo ex compagno e ha parlato della sua scomparsa, avvenuta nel ritiro pre campionato di Coverciano l'8 agosto 2009 a causa di un'asistolia. Oltre all'ex Napoli, nella squadra allenata da Pochettino c'era anche altri due ex viola, Facundo Roncaglia e Joan Verdù. Dallo scorso 20 luglio, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha disputato quattro amichevoli, battendo l'Osterminchen (7-1), la Polisportiva Foligno (11-0), il Levico Terme (9-0) e la VirtusVecomp Verona (4-0).