Fiorentina-Empoli, Simeone si scusa dopo l’esultanza polemica: “I tifosi non c’entrano”

Giovanni Simeone è stato protagonista nel 3-1 della Fiorentina sull'Empoli, ma anche di un'esultanza polemica dopo il goal del 2-1 criticata da Pioli.

Dopo settimane complicate, fatte di critiche e dubbi sul futuro, il Franchi e i tifosi della Fiorentina sono tornati a festeggiare un goal di Giovanni Simeone. La rete in casa mancava al Cholito da quattro mesi, dal 6-1 al Chievo del 26 agosto. Poi il goal a Genova con la Samp, quello sul campo Sassuolo.

Con l’Empoli l’ex Genoa ha trovato di nuovo la via del goal in casa segnando il pesantissimo 2-1, dopo l’assist per il momentaneo pari di Mirallas. Un pomeriggio apparentemente perfetto, a zittire le critiche.

Se non fosse che forse Simeone nello “zittire” ha un po’ esagerato, almeno stando alle parole del suo allenatore Stefano Pioli: “Preferisco altre esultanze” ha dichiarato il tecnico a 'Sky Sport'. Il riferimento è proprio all'esultanza del Cholito, che si è portato l'indice alla bocca in direzione dei suoi tifosi. Un gesto non è piaciuto nemmeno al suo capitano Pezzella, che lo ha redarguito dopo il goal, mentre Cristiano Biraghi lo ha indicato per fargli ricevere degli applausi che sono comunque arrivati. Poco prima su Simeone erano piovuti alcuni fischi per aver sciupato un contropiede.

A fare chiarezza sull’accaduto ci ha poi pensato a fine partita lo stesso Simeone: “Non ero arrabbiato con i tifosi, ma con me stesso. Ho attraversato un periodo difficile, sono stati i miei amici e la mia ragazza a starmi vicino e a darmi la carica per mettermi alle spalle questo momento. In settimana poi ho anche subito un furto e per questo ero un po’ nervoso. Chiedo scusa ai tifosi perchè non c’entrano nulla, il mio gesto del dito alla bocca non era voluto. Adesso devo solo stare tranquillo”.