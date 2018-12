Fiorentina-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina ospita l'Empoli nel Derby toscano della 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Fiorentina di Stefano Pioli ospita l'Empoli di Beppe Iachini nel Derby toscano della 16ª giornata di Serie A. I viola sono dodicesimi in classifica con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, gli azzurri sono risaliti al 14° posto con 16 punti, e hanno ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Fra i padroni di casa il centrocampista Marco Benassi è il miglior realizzatore con 6 goal in 14 presenze, fra gli ospiti invece il giocatore più prolifico è il bomber Ciccio Caputo, autore di ben 8 reti in 15 gare giocate. La Fiorentina è reduce da 2 pareggi e una sconfitta, l'Empoli ha riportato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare giocate.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-EMPOLI

Fiorentina-Empoli si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà il 21° Derby toscano fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE FIORENTINA-EMPOLI IN TV E STREAMING

Il Derby toscano Fiorentina-Empoli sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-EMPOLI

Pioli dovrà fare a meno nel Derby toscano di ben 3 giocatori squalificati: mancheranno infatti Fernandes e Veretout a centrocampo e Milenkovic in difesa. Recuperato invece Dabo. In difesa ci sarà spazio per l'ex Laurini sulla destra, in mediana debutterà dal 1' Noorgard e sarà arretrato il brasiliano Gerson. In attacco col rientrante Chiesa e Simeone ci sarà probabilmente Mirallas, preferito al deludente Pjaca.

Iachini confermerà il 3-5-2 con cui da qualche settimana sta ottenendo importanti risultati. La formazione titolare è pressoché scolpita, con Di Lorenzo e il recuperato Antonelli sulle due fasce, e La Gumina partner di Caputo in attacco. A disposizione anche Krunic, che è favorito su Acquah per giocare mezz'ala. Zajc partirà ancora dalla panchina. Pasqual convocato.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Antonelli; La Gumina, Caputo.