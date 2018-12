Fiorentina-Empoli, le pagelle: Simeone torna protagonista, Chiesa determinato

Giovanni Simeone è il grande protagonista della sfida del Franchi: la Fiorentina batte 3-1 un Empoli distratto grazie all'argentino. Bene Chiesa.

FIORENTINA

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Lafont 6.5; Ceccherini 6, Pezzella 6.5, Hugo 6, Biraghi 7 (90+4' Hancko s.v.); Gerson 5.5, Norgaard 6 (74' Dabo 7), Benassi 6.5; Chiesa 6.5, Simeone 7.5, Mirallas 7 (75' Eysseric 6).

EMPOLI

Provedel 6.5; Veseli 5.5, Silvestre 5, Maietta 5; Di Lorenzo 6, Krunic 6.5, Bennacer 6 (53' Capezzi 5), Traoré 6 (72' Zajc 5.5) Antonelli 5.5 (71' Untersee 6); La Gumina 6, Caputo 6.