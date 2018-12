Fiorentina-Empoli, le formazioni ufficiali: Mirallas dal 1', ritorna Simeone

Alle 15.00 al Franchi si gioca il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Ecco le formazioni ufficiali del match, con il ritorno di Simeone titolare.

Alle 15.00 all'Artemio Franchi di Firenze si gioca il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hugo, Biraghi; Gerson, Norgaard, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Traoré, Bennacer, Antonelli; La Gumina, Caputo.

La Fiorentina, con tante assenze, rilancia Ceccherini in difesa come terzino destro nella posizione che solitamente ricopre lo squalificato Milenkovic. Con lui i soliti Pezzella, Hugo e Biraghi. A centrocampo Norgaard rimpiazza lo squalificato Veretout, con Gerson e Benassi ai lati. Davanti ritorna Simeone dal 1' con Chiesa e Mirallas, autore del 3-3 al Mapei Stadium una settimana fa.

Solo conferme per l'Empoli di Iachini, che rinuncia ancora a Zajc preferendo Traoré come interno di centrocampo. Davanti intoccabile la coppia La Gumina-Caputo, così come la difesa a tre. Davanti alla difesa c'è Bennacer.