Fiorentina-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Empoli

Fiorentina-Empoli Data: 3 aprile 2022

3 aprile 2022 Orario: 12.30

12.30 Canale Tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Dopo le disavventure della Nazionale ai playoff per andare ai Mondiali del 2022, la Serie A riprende il proprio corso mandando in scena la 31ª giornata. In programma tra le altre Fiorentina-Empoli: che vede incrociarsi i sogni europei dei viola con i desideri di salvezza degli azzurri.

La Fiorentina lotta ormai dall'inizio del campionato per qualificarsi ad una competizione europea. I viola, almeno sul piano dei risultati, non sembrano aver patito eccessivamente la partenza di Vlahovic. Dopo la cessione del serbo alla Juventus, infatti, in 7 partite sono arrivate 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

L'Empoli manca da troppo tempo l'appuntamento con la vittoria. L'ultima affermazione risale al 12 dicembre, data del successo sul campo del Napoli grazie al goal decisivo di Cutrone. Nelle successive 13 giornate sono arrivati 7 pareggi e 6 sconfitte.

Equilibrio perfetto nelle ultime 4 sfide tra Fiorentina ed Empoli in casa dei viola, con una vittoria a testa e due pareggi. L'ultimo match tra questi risale al 16 dicembre 2018: un 3-1 per la Fiorentina arrivato grazie ai goal di Mirallas, Simeone e Dabo.

Nelle righe seguenti, troverete molto altro riguardo a Fiorentina-Empoli: dalle indicazioni su dove guardare la partita in tv e streaming agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO FIORENTINA-EMPOLI

Il derby toscano andrà in scena domenica 3 aprile 2022 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, con il calcio d'inizio fissato per le ore 12.30.

DOVE VEDERE FIORENTINA EMPOLI IN TV

Il match tra i viola e gli azzurri verrà trasmesso da DAZN, piattaforma disponibile sulle moderne smart tv tramite app. C'è poi la possibilità di vederla anche sui televisori non di ultima generazione, disponendo di una console da gioco come PlayStation e Xbox, di un TIMVISION Box o di un dispositivo come Google Chromecast oppure Amazon Fire Stick.

Fiorentina-Empoli è inoltre una delle partite della 31ª giornata che saranno visibili anche su Sky, su uno dei seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

FIORENTINA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

DAZN permettere di vedere gli eventi che trasmette anche su pc e notebook (tramite il sito ufficiale) e su smartphone e tablet (scaricando l'app). Questi dispositivi permettono anche di fruire di Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati a Sky. C'è poi NOW che, acquistando il pacchetto 'Sport', garantisce la visione delle partite di Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Andrea Calogero racconterà la partita per DAZN, con Alessandro Budel al commento tecnico. La coppia scelta da Sky sarà invece composta da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

IN DIRETTA SU GOAL

Le emozioni del derby toscano potrete viverle anche qui su GOAL. Accedendo al nostro portale, potrete seguire la partita tramite la nostra diretta testuale che partirà dalle formazioni ufficiali e racconterà dall'inizio alla fine i 90 minuti del 'Franchi'.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-EMPOLI

Italiano dovrebbe dare continuità al suo 4-3-3, cui molto probabilmente sarà Cabral la punta centrale in un tridente con Ikone e Sottil. In mediana Maleh più di Duncan per giostrare insieme a Castrovilli e Torreira. Pochi dubbi invece sul reparto arretrato posto davanti a Terracciano, con Milenkovic e Igor centrali mentre Odriozola e Biraghi nel ruolo di terzini.

4-3-2-1 da parte di Andreazzoli che, come spesso capita, ha sulla trequarti uno dei principali dubbi di formazione. Oltre a Bajrami, alle spalle di Pinamonti dovrebbe giocare Di Francesco che è in vantaggio su Henderson. Regia affidata a Asllani, con ai lati Zurkowski e Bandinelli. In difesa Luperto in ballottaggio con Viti (più indietro Ismajli) per completare un reparto che prevede anche Stojanovic, Romagnoli e Cacace.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikone, Cabral, Sottil.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.