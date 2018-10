Fiorentina e Cagliari: avversarie in campo, unite nel ricordo di Astori

A 7 mesi dalla morte di Astori, il suo ricordo è più vivo che mai: domenica Fiorentina e Cagliari celebreranno la sua memoria nella gara del Franchi.

Il tempo sembra essersi fermato. Da quella tragica mattina del 4 marzo, in cui il corpo privo di vita di Davide Astori fu ritrovato nel letto della sua camera d'albergo dell'hotel di Udine dove alloggiava con la squadra, sono passati più di 7 mesi. Ma la memoria del capitano viola è più viva che mai e il suo ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto e amato. Così la sfida di domenica pomeriggio al Franchi fra la Fiorentina e il Cagliari, le due squadre che più di tutte hanno segnato la sua carriera calcistica, sarà l'occasione per tributare ancora una volta il giusto omaggio all'indimenticato capitano.

Era già accaduto la settimana dopo la sua morte in tutti gli stadi di Serie A e in modo particolare proprio al Franchi e alla Sardegna Arena, che a lui avevano dedicato una coreografia da brividi. Si ripeterà, appunto, domenica pomeriggio a Firenze, quando i giocatori sul terreno di gioco e le due tifoserie sugli spalti saranno uniti nel celebrare la memoria del difensore.

La Curva Fiesole per l'occasione ha già annunciato che preparerà una coreografia speciale, ma anche i giocatori rossoblù porteranno sul braccio una fascia speciale commemorativa. In tribuna, poi, saranno presenti i fratelli di Davide, e al minuto 13 tutto lo stadio, senza distinzioni di colori, si unirà nel coro che ogni domenica il Franchi gli dedica. Fiorentina-Cagliari, insomma, sarà molto più di una semplice partita: un'occasione unica, in un'atmosfera da brividi ed emozioni forti, per rendere ad Astori, ancora una volta, il giusto tributo.

E a ricordare Davide, in tutto questo tempo, ci hanno pensato sempre, oltre ai tifosi, i suoi ex compagni di squadra, che non hanno perso l'occasione di dedicare a lui reti e vittorie L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Cristiano Biraghi. Dopo aver firmato in pieno recupero il goal vittoria dell'Italia nella sfida di Nations League contro la Polonia, il terzino azzurro non ci ha pensato due volte: mani al cielo a indicare il numero 13, quello portato sulle spalle dal difensore lombardo e ritirato in suo onore da Fiorentina e Cagliari. "Davide è parte di me, - ha spiegato - è parte di tutti noi. Se oggi sono qui è anche grazie a lui ed ai sui insegnamenti che mi hanno fatto crescere tantissimo".

Prima di Biraghi la dedica a Davide era arrivata da un altro suo compagno di squadra, quel German Pezzella autore del suo primo goal con l'Argentina nell'amichevole contro l'Iraq: stacco di testa perentorio e subito il numero 13 indicato con le mani davanti alle telecamere, a riprova del forte legame fra Davide e chi ha avuto la fortuna di giocare con lui.

Sempre Pezzella, capitano della Fiorentina, ogni domenica porta sul braccio una 'fascia speciale', con le iniziali dell'indimenticato compagno e amico, 'DA', e il numero 13. Sfidando anche il nuovo regolamento della Lega Calcio, infatti, il club viola ha tenuto duro e ottenuto giustizia, venendo autorizzato alla fine, in via eccezionale, a poterla utilizzare, tenendo viva così la memoria di Astori.

Proprio per aver difeso il ricordo del capitano anche a costo di porsi contro la Lega Calcio, l'USSI Sardegna martedì scorso ha deciso di consegnare alla Fiorentina la prima edizione del 'Premio Davide Astori', istituto nel 2018 per onorare la sua memoria e assegnato ad un'atleta o ad una società distintisi per lealtà e correttezza, valori che Davide incarnava alla perfezione in campo e fuori.

A consegnare in quel di Arborea il riconoscimento al vicepresidente viola Gino Salica sono stati i genitori di Davide, in un momento molto emozionante e commovente per tutti i presenti. "Venuto qua in Sardegna che era poco più di un bambinetto - ha ricordato mamma Giovanna - è diventato un uomo". "È emozionante - ha sottolineato papà Renato - vedere l'affetto che tante persone dimostrano di avere ancora per Davide"

Il vicepresidente della Fiorentina ha a sua volta portato in dono all'USSI Sardegna una maglia viola di Astori a sigillare una sorta di unione fra due città, Firenze e Cagliari, nel nome di Davide: "Domenica contro i rossoblù sarà una partita emozionante sotto tutti i punti di vista. - ha ammesso Salica - Lo stadio vivrà in un clima decisamente particolare".

Forse anche per questo, Francesca Fioretti, la fidanzata di Davide, che aveva scelto il silenzio dopo il grande dolore, e che sta cercando con forza di ripartire, sorretta dall'amore per la loro figlia, Vittoria, è tornata a scrivere sui social e ha voluto dedicare un pensiero al suo amato su Instagram, citando la poetessa Alda Merini.

"Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. - ha scritto Francesca - Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore". Un pensiero dolce, il suo, che ha trovato tanti messaggi di affetto e di incoraggiamento per lei e per la piccola Vittoria da parte dei tanti followers. Frutto di un amore, quello fra lei e il capitano viola, che vivrà per sempre, e che nemmeno la morte, dolorosa e improvvisa, ha potuto strappare.

Eterno, come l'affetto dei tanti amici, compagni e tifosi che continuano a ricordarlo come un esempio da seguire, e indissolubile, come il legame che unirà per sempre, nel nome di Davide, Fiorentina e Cagliari.