La Fiorentina piazza il colpo in difesa: ecco Martinez Quarta dal River

La Fiorentina si rafforza in difesa in queste ultime ore di calciomercato: arriva Martinez Quarta dal River Plate, a titolo definitivo.

La tradizione dei difensori argentini prosegue per la . Per citarne solo due, dopo Gonzalo Rodriguez e German Pezzella, la storia continua con Lucas Martinez Quarta. Il centrale arriva a titolo definitivo dal River Plate, lo ha annunciato la Lega.

Contratto depositato quindi dalla Fiorentina, che ancora però non ha ridervato il classico comunicato all'acquisto del difensore argentino. Il classe 1996 è nel giro della Nazionale ed ha totalizzato fino ad ora due presenze con la selezione di Scaloni.

Dovrebbe arrivare in dopo la sosta per le nazionali, con Iachini quindi che dovrà ancora attendere prima di averlo a disposizione in allenamento.

Martinez Quarta arriva per arricchire un reparto difensivo che alla fine non ha visto la partenza di Milenkovic e quindi esce ancora più forte da questa sessione.