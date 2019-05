Fiorentina, Della Valle contro i tifosi: "Vediamo cosa sapete fare"

Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, ha scritto una lettera ai tifosi: "Non basta appendere striscioni, prendetevi le responsabilità".

Un punto nelle ultime cinque partite, salvezza non ancora conquistata: la si appresta a chiudere una delle stagioni peggiori dell'era Della Valle, culminata nel ritorno in panchina di Vincenzo Montella che ha preso il posto di Stefano Pioli.

L'atmosfera in cui si giocherà la sfida col al 'Franchi' non sarà delle migliori, nonostante la ricorrenza dei 50 anni dalla conquista del secondo e ultimo Scudetto viola: i tifosi, infatti, hanno organizzato delle proteste davanti ai negozi recanti il marchio dell'azienda dei proprietari.

In una lettera pubblicata da 'La Nazione', il patron Diego Della Valle si è messo di traverso rispetto alle proteste continue del popolo fiorentino, poco contento della situazione e voglioso di un nuovo ciclo per tornare ai fasti di un tempo.

"Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo attaccamento alla Fiorentina che in tutti questi anni è stata la sua passione. Io invece non lo accetto, dopo quello che sto vedendo e la situazione assurda che è stata volutamente ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando un clima che non serve a niente, se non a destabilizzare la Società e la squadra che ha ancora tre partite da giocare e che noi tutti dobbiamo sostenere con forza fino alla fine del campionato perché questi giovani lo meritano".

Qualche mese fa la Fiorentina venne messa ufficialmente in vendita: nessuno però ha mai raccolto la palla al balzo presentando un'offerta per rilevare il club.

"Chi crea questo clima ostile e violento vuole alimentare il caos e la confusione senza proporre niente di serio o realizzabile, approfittando vigliaccamente spesso dell’anonimato o di proteste in gruppo per offendere in modo vergognoso o per gridare richieste senza proporre soluzioni concrete. Ora, sono io che voglio risposte precise e concrete. Una parte di voi non fa altro che gridare che dobbiamo andarcene ma avete dimenticato che vi avevamo messo a suo tempo la Società a disposizione, pronti ad aiutare in tutti i modi se qualcuno di serio si fosse presentato ma, come sapete, non si è visto nessuno, ripeto nessuno neanche lo scemo del villaggio".

Della Valle rivendica le ingenti spese fatte nel corso degli anni, rispondendo a coloro che gli imputano un 'braccino corto'.

"Guardate i bilanci e leggete i numeri prima di aprire bocca: la mia famiglia ha speso centinaia di milioni di euro. Urlate di plusvalenze, braccini corti, fratelli freddi calcolatori…ma quale film avete visto? Svegliatevi, usate il cervello se possibile e verificate le cose in modo serio, avete gli strumenti per farlo velocemente cliccando sul vostro telefonino e smettetela di farvi imboccare finte verità da alcuni avvoltoi che vogliono solo la distruzione ed il caos della Società".

La questione del nuovo stadio non è stata risolta: troppa burocrazia e tanti interessi personali che hanno finito con ostacolare il processo verso la posa della prima pietra.

"Si parla sempre del nuovo stadio e degli interessi che noi avremmo nel costruirlo: bene, deve essere chiaro che noi lo stadio lo volevamo costruire insieme alle aree vicine per dare forza alla Società e per aiutarne la crescita, sia chiaro che pur dovendo investire una cifra enorme a noi personalmente non avrebbe portato nessun vantaggio economico. Sono anni che veniamo coinvolti in beghe locali dove tutti si azzuffano sui terreni destinati allo stadio, siamo sempre stati rassicurati che le cose procedevano e fino ad oggi ancora non si è arrivati a conclusione; noi abbiamo aspettato i tempi dettati da altri. Io credo che se viene considerato un così grande affare lo stadio dovrebbe farlo il Comune, noi saremmo più contenti. Andate voi a chiederlo al Sindaco. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi è stato fatto per passione verso la nostra Società, passione in cui sono coinvolti fratelli, figli e nipoti della mia famiglia, passione che gestiamo dentro di noi soprattutto quando i momenti non sono dei migliori".

Infine Della Valle lancia una 'sfida' ai detrattori più accaniti, con tanto di invito ad agire in prima persona per il bene della Fiorentina.