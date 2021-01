Fiorentina-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sfida il Crotone nel 19° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 23 gennaio 2021

23 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Sarà una sfida che metterà di fronte due squadre dall’umore opposto quella che vedrà protagoniste Fiorentina e Crotone nel diciannovesimo turno del campionato di .

I gigliati infatti, arrivano alla gara dopo essere stati travolti 6-0 dal , mentre i pitagorici sono reduci dal successo per 4-1 ottenuto contro il Crotone.

Altre squadre

Quella che andrà in scena a Firenze sarà una partita dal peso specifico elevato visto che entrambe le compagini sono attualmente impegnate nella lotta per non retrocedere. Diciotto sono i punti messi in cascina dalla Fiorentina in altrettanti turni di campionato (4 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte), mentre il Crotone è attualmente il fanalino di coda della classifica in virtù dei soli dodici punti totalizzati (3 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte).

Viola e rossoblù si affronteranno per la quinta volta nella loro storia in Serie A. Il bilancio è attualmente leggermente a favore della Fiorentina in virtù delle due vittorie a fronte di un pareggio ed una sconfitta.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-CROTONE

Fiorentina-Crotone, sfida valida per il 19° turno del campionato di Serie A, si giocherà sabato 23 gennaio 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ovviamente a porte chiuse così come imposto dalla pandemia. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20.45.

La partita che vedrà opposte Fiorentina e Crotone sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire l’evento sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky è come di consueto rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

La telecronaca della gara è stata affidata a Massimo Callegari, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Gobbi.

Essendo trasmessa da DAZN, Fiorentina-Crotone sarà ovviamente visibile in su dispositivi come pc o notebook (collegandosi al sito di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app per i sistemi iOS e Android).

Dopo il triplice fischio finale, saranno come disponibili gli highlights della partita, oltre che l’evento integrale on demand.

C'è un'altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida dell'Artemio Franchi: dal calcio d'inizio al triplice fischio finale.

Cesare Prandelli dovrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1 nel quale Martinez Quarta potrebbe prendersi una maglia da titolare nella linea difensiva completata da Milenkovic e Pezzella. Caceres dovrebbe tornare dal 1’ sull’out di destra, mentre in mediana Pulgar si candida per una maglia al fianco di Amrabat. In avanti potrebbero esserci Castrovilli e Ribery a supporto di Vlahovic.

Giovanni Stroppa disegnerà il suo Crotone con un 3-5-2 nel quale saranno Pereira e Reca a presidiare gli esterni, con Eduardo Henrique, Zanellato e Vulic che potrebbero andare a completare la linea di mediana. In avanti spazio alla coppia composta da Messias e Simy.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; P. Pereira, E. Henrique, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy.