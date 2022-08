Fiorentina-Cremonese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esordio in campionato per la Fiorentina contro la neopromossa Cremonese: dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

FIORENTINA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Cremonese

Fiorentina-Cremonese Data: 14 agosto 2022

14 agosto 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale TV: DAZN, Zona DAZN

DAZN, Zona DAZN Streaming: DAZN

Quella tra Fiorentina e Cremonese è una delle sfide in programma per la 1ª giornata di Serie A: formazioni con percorsi e obiettivi stagionali molto diversi.

La Fiorentina è stata senza dubbio una delle più belle sorprese della passata stagione. I viola infatti hanno chiuso al settimo posto, qualificandosi per la Conference League. Tante novità in sede di mercato estivo: dal portiere Gollini al centravanti ex Real Madrid Jovic.

Anche la Cremonese ha sorpreso tutti nell’ultimo campionato cadetto, partendo dietro a tante altre squadre ai nastri di partenza per poi conquistare la promozione in Serie A classificandosi seconda alle spalle del Lecce.

L’ultima sfida in Serie A tra Fiorentina e Cremonese risale alla stagione 1995/96. A Firenze vinsero i viola per 3-2, con reti di Padalino, Baiano e Batistuta. Per i grigiorossi segnarono invece Maspero e Fantini.

Questo e molto altro nelle righe seguenti riguardo a Fiorentina-Cremonese: da dovere vedere la partita in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO FIORENTINA-CREMONESE

Il match, in scena allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, verrà giocato domenica 14 agosto 2022 alle ore 18.30.

DOVE VEDERE FIORENTINA-CREMONESE IN TV

DAZN trasmetterà in esclusiva il confronto tra i gigliati di Italiano e la Cremo di Alvini. Disponendo di una smart tv basterà selezionare l’app della piattaforma, mentre avendo una tv non smart sarà necessario avere un dispositivo da collegare al televisore tra quelli di seguito indicati: Playstation, Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stck TV. Al canale 214 di Sky la partita sarà disponiibile su Zona DAZN.

FIORENTINA-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN è possibile vedere la partita anche in streaming. Utilizzando pc e notebook basterà andare sul sito ufficiale della piattaforma, altrimenti sarà necessario scaricare l’app per smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Per non perdere nulla della sfida tra viola e grigiorossi, potrete seguire anche la diretta testuale qui su GOAL: formazioni ufficiali e cronaca dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CREMONESE

Italiano recupera Nico Gonzalez per il suo tridente, completato da Ikoné e dal nuovo acquisto Jovic. Novità anche in mediana rappresentata da Mandragora nel trio insieme a Bonaventura e Amrabat. Completano il 4-3-3 Gollini tra i pali e una difesa con Milenkovic e Igor centrali mentre Dodo e Biraghi terzini.

Alvini risponde con il 3-5-2, posizionando Sernicola, Chiriches e Vasquez davanti a Radu. Le fasce saranno terreno di conquista per Ghiglione e Valeri, in un centrocampo con in mezzo Pickel ed Escalante. Out Ascacibar. In avanti il tandem formato da Okereke e il neoacquisto Dessers, sostenuti da Zanimacchia.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Gonzalez. All. Italiano

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini