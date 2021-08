Fiorentina-Cosenza dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina ospita il Cosenza nei trentaduesimi di Coppa Italia. Tutto sulla sfida: da dove vederla in tv e in streaming alle probabili formazioni.

FIORENTINA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Cosenza

Fiorentina-Cosenza Data: 13-08-2021

13-08-2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Play

La stagione della Fiorentina inizia dallo Stadio Artemio Franchi. La viola affronta il Cosenza nel fortino di casa: sfida che vale l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Sarà la gara del debutto ufficiale di Vincenzo Italiano sulla panchina gigliata: l'anno scorso la Fiorentina si arrese agli ottavi di finale perdendo 2-1 contro l'Inter nei tempi supplementari.

Di fronte ci sarà la formazione calabrese allenata da Marco Zaffaroni che nella passata stagione si è fermata ai sedicesimi perdendo contro il Parma.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Cosenza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-COSENZA

Fiorentina-Cosenza, gara che mette in palio un posto ai sedicesimi di Coppa Italia, si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Il confronto tra Fiorentina e Cosenza verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset, detentore dei diritti per trasmettere in chiaro le partite di Coppa Italia. Il canale sul quale si potrà seguire la partita è Italia 1.

Mediaset offre la possibilità di assistere al match di Firenze anche in diretta streaming attraverso il servizio gratuito Mediaset Play. Basterà collegarsi al portale attraverso pc, smartphone o tablet e selezionare la diretta del match.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.