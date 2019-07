Fiorentina, continua l'operazione amarcord: Aquilani tecnico dell'Under 18

Continuano i ritorni alla Fiorentina: Rocco Commisso affiderà ad Alberto Aquilani, appena ritiratosi, la guida della squadra Under 18 dei viola.

Una gestita da persone che alla Fiorentina hanno dato tanto: questa l'idea del patron Rocco Commisso , che nella sua società, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', vuole anche l'ex centrocampista Alberto Aquilani , che ha appena annunciato il ritiro dal calcio giocato.

Aquilani intraprenderà la carriera da allenatore e avrà il compito di condurre l' Under 18 dei viola nel neonato campionato di categoria, una via di mezzo fra il Campionato Primavera e quello Under 17. Da calciatore Aquilani ha giocato con la Fiorentina dal 2012 al 2015, quando c'erano Montella in panchina e Pradè Direttore sportivo, collezionando 105 presenze e 15 goal in tutte le competizioni.

Ora per lui dovrebbe concretizzarsi il ritorno nelle nuove vesti di tecnico delle Giovanili. Quello di Aquilani, che chiaramente deve ancora essere ufficializzato dai toscani, sarà il terzo ritorno nel club dopo quelli del D.s. e di Dario Dainelli, cui è stato affidato il ruolo di supervisore dell'area tecnica, per una Fiorentina sempre più amarcord.

Da calciatore Aquilani, oltre a quella viola e della Nazionale italiana, ha indossato le maglie di , Triestina, , , e in , di , e Las Palmas. Ora cercherà di trasmettere la sua esperienza ai giovani calciatori viola.