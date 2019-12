Fiorentina, Commisso su Montella: "Fiducia massima? Insomma..."

Montella in bilico sulla panchina della Fiorentina. Il presidente Commisso mette il tecnico in discussione: "Vediamo cosa succede contro l'Inter".

Il futuro di Vincenzo Montella è sempre più in bilico. La sconfitta contro il è la quarta consecutiva in per la e ora il tecnico rischia di pagare.

Il direttore sportivo Pradè ha affermato che il tecnico rimarrà ancora contro Inter e Roma, nelle ultime due partite del 2019. Non è dello stesso parere Rocco Commisso.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il presidente ha messo in dubbio la posizione di Montella: per il futuro potrebbe essere decisiva la partita con l' .

“Massima fiducia per Montella? Insomma, massima… Poi vedremo, vediamo cosa succede con l’Inter".

Commisso ha anche dichiarato che parlerà con la squadra durante il viaggio di ritorno e non ha chiuso a eventuali rinforzi in entrata.